Arezzo, Coronavirus: anziano fa piccole spese in più market della città e viene multato

Anziano multato perché va in giro a fare piccole spese, passando da un supermercato all'altro. E' successo ad Arezzo. La Polizia municipale, impegnata nei serrati controlli contro gli spostamenti in violazione del decreto per contenere il Coronavirus, ha controllato una prima volta l'ottantenne dopo un acquisto da 12 euro in un market. Poi l'uomo, anziché rientrare a casa si è spostato in un altro supermercato per un'altra piccola spesa. Secondo gli agenti non si trattava di necessità, ma per stare fuori.

Nel successivo controllo è così scattata la sanzione amministrativa, perché è stato ritenuto che il comportamento dell'uomo non fosse conforme alle restrizioni, costituendo pericolo per sé e per gli altri.

La Polizia municipale di Arezzo, come comunicato dal sindaco Alessandro Ghinelli, ha pure pizzicato fuori dall'abitazione una persona in quarantena, con relativa denuncia penale, mantiene una linea di massima rigidità e inflessibilità.

Il momento è cruciale, vietato abbassare la guardia, non saranno tollerate scuse, dicono dal corpo della Polizia municipale. E si teme un effetto Pasqua con innalzamento dei tentativi di spostamento per le ragioni più varie.

Intanto la Prefettura comunica che nella giornata di giovedì i controlli sulle strade e piazze di tutta la provincia sono stati ancora oltre 1.200 con 40 sanzioni elevate a cittadini trovati fuori senza ragioni di lavoro, salute e necessità. Il giorno precedente, alle 19 multe inizialmente comunicate al Ministero nel report giornaliero, ne sono state aggiunte successivamente 14.

Gli aretini sanzionati ad oggi sono dunque complessivamente 226, ai quali dopo il verbale su strada sarà notificata dalla prefettura l'ingiunzione per pagare la multa, che va da 400 euro a 3.000. L'applicazione prevista è di 400 euro per i pedoni e 533 euro (maggiorata) per chi è su un veicolo, bici, moto, auto ecc.. Chi paga entro trenta giorni, sconto del trenta per cento.

Sommando a questi 226, i denunciati con il precedente decreto (reato 650 poi depenalizzato, 200 euro da pagare) si arriva a 921 aretini che dall'11 marzo non hanno rispettato il "tutti a casa".

Luca Serafini