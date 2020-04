Arezzo, Coronavirus: la ex senatrice Monica Bettoni torna a fare il medico

L’ex sottosegretario alla sanità, Monica Bettoni, torna a fare il medico per l'emergenza Coronavirus. La ex senatrice di Arezzo ha risposto presente alla richiesta di aiuto proveniente dal nord per dare manforte ai colleghi impegnati in prima linea contro il virus. Monica Bettoni, settanta anni ad ottobre, è tra gli ottomila camici bianchi volontari.

Monica Bettoni in passato ha svolto un ruolo di primo piano nell'attività politica aretina e nazionale, declinando il suo impegno anche in base alle sue competenze mediche. Per nove anni, dal 1992 al 2000, è stata in Senato. Fu eletta nella lista del Pds. Successivamente, dal 2007, è stata direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità, oltre che sottosegretario alla sanità nel governo di Romano Prodi e in quello di Massimo D'Alema.

Nel 2004 partecipò alle elezioni al Comune di Arezzo, come candidato sindaco del centrosinistra. In quella tornata elettorale fu eletto Luigi Lucherini.

Monica Bettoni, che dopo l'intensa e prestigiosa carriera politica è in pensione, è in pensione. E' salita a Bergamo ad altri colleghi medici per dare il suo contributo contro la pandemia. Dopo l'incontro con il sindaco Giorgio Gori, è stata destinata a Parma.