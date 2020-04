Coronavirus, in paese scoppia la polemica per l'albergo che ospita i "quarantenati"

E’ polemica a Rigutino per la scelta di trasformare l’Hotel Planet in albergo sanitario. Cioè una struttura che ospita chi, positivo al virus o dimesso dall’ospedale, deve rimanere isolato. Alcuni degli abitanti, soprattutto chi abita nelle vicinanze, ha paura del contagio e chiede garanzie al sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. “Nessuno punta il dito su coloro che vengono a passare la quarantena qua - spiega Laura, residente a Rigutino - ci mancherebbe. Abbiamo paura di coloro che invece al Planet ci lavorano. E mi riferisco al personale della Asl e anche a quello dell’albergo”. Il timore è legato anche alle attività che ci sono intorno al Planet. “Tra queste - spiega ancora Laura - la farmacia, dove tutti andiamo, il bancomat. Magari chi lavora al Planet dovrà anche servirsi di queste necessità. E chi ci garantisce che non ci sia problemi per nessuno e che soprattutto nessuno di noi è a rischio contagio?”. Un altro punto, è l’età della popolazione residente a Rigutino. “Sono soprattutto anziani. Cioè quelli che sono maggiormente esposti al rischio del virus”. Perciò vengono chieste garanzie. “Vogliamo capire se l’Hotel Planet abbia i requisiti per diventare albergo sanitario - chiedono i cittadini - chiediamo se le persone che entrano ed escono dalla struttura siano sicure nei confronti degli altri. Chiediamo anche se non c’erano altri alberghi in una posizione più isolata rispetto al Planet che potevano essere utilizzati in questo periodo di emergenza. Solo questo. Chiarezza per farci vivere più tranquilli”.

Trenta le camere che saranno occupate dagli ospiti, toscani ma anche no. Sono quelle che hanno parquet per garantire una maggiore facilità di sanificazione. Il titolare dell’Hotel Planet Carlo Orsini ribadisce la sua posizione: “Noi abbiamo messo a disposizione la nostra struttura. Al resto, cioè alla parte sanitaria pensa l’azienda sanitaria toscana”. Per quanto riguarda la parte sicurezza, replica: “Il personale che lavorerà qua dentro, è tutto Asl. Ciò significa che gli operatori - medici e infermieri - sanno come gestire la situazione. Nell’albergo entrano solo le persone che sono in quarantena, il personale medico e i fornitori che sono tutti Asl. Per quanto riguarda la parte alberghiera, il nostro compito è quello di garantire che nessuno esca o entri dalla struttura, con facilità”. E anche sui requisiti del Planet, Orsini dice: “Ci sono persone che hanno fatto e stanno facendo controlli per quanto riguarda areazione e scarichi. Non c’è motivo di avere paura”. Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale della Lega Marco Casucci: “Pur comprendendo le difficoltà di tale decisione, vogliamo chiarimenti, dalla Regione e dall’Asl, sui criteri che hanno condotto all’individuazione dell’Hotel Planet come albergo sanitario. Una scelta presa indipendentemente dalla volontà dell’amministrazione comunale di Arezzo, mentre sarebbe stato fondamentale coinvolgere il Comune”.

