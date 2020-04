Arezzo, Coronavirus: morto settimo ospite della Rsa di Bucine. Sindaco: multe a chi non usa mascherina

Coronavirus, sale a sette il numero degli anziani della Rsa "Fabbri Bicoli" di Bucine morti per complicazioni legate al Covid-19. Il decesso è avvenuto all'ospedale San Donato di Arezzo nella giornata di venerdì 3 aprile. A confermarlo è il sindaco di Bucine, Nicola Benini. La famiglia dell'anziano ha chiesto la massima riservatezza. La persona era da qualche giorno ricoverata ad Arezzo, proveniente dal "piano zero" della struttura valdarnese dove in questi giorni si è susseguita la catena di decessi. Degenti con un quadro clinico complesso, sui quali l'azione del virus è stata implacabile. La dolorosa vicenda della Rsa di Bucine spicca a livello regionale e anche nazionale per l'alto numero di vittime concentrate nello stesso ambiente.

Intanto proprio a Bucine, dove sono una ventina le persone positive al Covid-19, il sindaco Benini ha emesso un'ordinanza ancor più restrittiva nella quale, oltre a prorogare i provvedimenti precedenti, obbliga la popolazione all'uso della mascherina per entrare in negozi e uffici. Chi trasgredisce incorre nella sanzione amministrativa da 400 euro in su.

"Nel territorio del Comune di Bucine - si legge nell'ordinanza - sarà possibile recarsi a fare la spesa, in farmacia, agli uffici postali o in qualunque altro esercizio o ufficio (pubblico e privato) solo indossando mascherine (FFP1-FFP2-FFP3) o di tipo chirurgico, così come per il personale che opera in detti luoghi, in modo da evitare la diffusione di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto o dal semplice parlare. Una ulteriore misura di contenimento del virus per il Comune di Bucine, per quella che probabilmente sarà per la Toscana ed il nostro territorio la settimana più dura alla luce dell'evolversi del contagio, ma anche un comportamento di correttezza per noi stessi e di rispetto verso gli altri".

A Bucine e nelle 18 frazioni è scattata da ieri la distribuzione delle mascherine di tipo chirurgico proprio per incentivare l'utilizzo di tale dispositivo quando per necessità si debba entrare in un negozio, un ufficio o in qualunque altro esercizio che eroghi servizi al pubblico.

"La distribuzione delle mascherine sarà ripetuta anche la prossima settimana. Il gesto di donare la mascherina è puramente simbolico. Lo scopo è quello di sensibilizzare tutti all’uso della mascherina quando si esce dall’ambiente familiare. Purtroppo ancora ci sono cittadini che vanno nei negozi o negli uffici senza indossare le mascherine di tipo chirurgico, che insieme a tutte le altre misure adottate, si rilevano necessarie ad assicurare una valida protezione per noi e per gli altri rispetto al propagarsi del virus. La mascherina chirurgica è quella più semplice, priva del tappo con filtro, ma tuttavia efficace nell’impedire che le goccioline di saliva vengano sparse nell’ambiente circostante."