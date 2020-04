Arezzo, Coronavirus: per la Palme nessuna tregua nei controlli. Quasi mille sanzionati

Coronavirus, non ci sarà una tregua delle Palme, domenica 5 aprile, sulle strade e nelle piazze, per i controlli sull'obbligo di rimanere a casa senza reali e giustificati motivi. La Polizia Municipale di Arezzo attuerà per tutta la giornata della Domenica delle Palme il medesimo numero di servizi con pattuglie e personale. E' quanto riferiscono al corpo locale. Stessa attenzione sarà prestata da parte di tutte le forze dell'ordine impegnate in questi difficili giorni di sforzi collettivi per il contenimento dell'epidemia. Rimanere a casa è una forma di tutela reciproca e di rispetto verso i sanitari che con le cure cercano di risolvere i problemi di salute delle persone colpite dal temibile Covid-19.

Quindi nessuna clemenza da parte degli operatori verso chi effettuerà spostamenti nel territorio senza comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità da esplicitare nell'autodichiarazione. Anche nella giornata di venerdì 3 aprile sono state molte centinaia le persone controllate in tutta la provincia: 1.318. La Prefettura ha comunicato al Ministero che le persone sanzionate sono state 45. Le multe sono di 400 euro per i pedoni e 533 per chi viene trovato su veicoli (anche biciclette) con sconto del trenta per cento per chi paga entro trenta giorni. Dall'11 marzo i trasgressori ai decreti sono complessivamente 966. Di questi 695 sono quello colpiti dalla denuncia penale introdotta inizialmente, poi convertita in sanzione che sarà di 200 euro.

Sempre nella giornata del 3 aprile, sanzionato il titolare di uno dei 503 esercizi commerciale e attività controllati. Intanto si registrano alcune ordinanze, come nel comune di Bucine, dove si rischia la multa se non si indossa la mascherina per andare in negozi alimentari, farmacie, uffici pubblici.