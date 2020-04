Arezzo, Coronavirus: multato perché va al bancomat in un altro comune

Coronavirus e controlli sugli spostamenti dei cittadini, in Valtiberina denunciato un uomo che per andare allo sportello bancomat si è messo in movimento dal comune di residenza ad un altro. E' successo a Sansepolcro e la sanzione amministrativa è stata elevata ad un cittadino di Caprese Michelangelo.

Anche oggi, domenica delle Palme, in tutta la provincia di Arezzo la guardia resterà alzata per scoraggiare e impedire movimenti della popolazione che possono rivelarsi occasioni di diffusione del Covid-19.

La Polizia Municipale di Sansepolcro, con il comandante Antonello Guadagni, è impegnata nel perimetro di competenza con particolare attenzione. La priorità del momento del Corpo è questa. Il territorio di Sansepolcro è piuttosto ampio: impegnati agenti a piedi nel centro, altri in auto sia dentro le mura che nella periferia.

Tra le persone sanzionate, appunto, sabato 4 aprile un cittadino residente a Caprese Michelangelo controllato nella zona di Porta Romana. Si è giustificato dicendo che doveva andare al bancomat.

Ma le giustificazioni, dicono alla Municipale biturgense, sono state le più disparate: dal cane che mangia un solo tipo di crocchette, a colui che ha l’acquario con i pesci tropicali in casa e aveva bisogno del mangime. Una persona ha detto di essere andata a prendere il pane, ma per sbaglio lo aveva lasciato dal panettiere.

Cittadinanza comunque tutto sommato disciplinata a Sansepolcro, anche se avvengono spostamenti di persone dai comuni limitrofi, toscani e dell'Umbria. Attenzione anche rivolta a chi esce per fare attività fisica oltre la distanza consentita e occhio di riguardo per chi è in quarantena.

