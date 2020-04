Arezzo, Coronavirus: sindaco Agnelli crea gruppo whatsapp con i cittadini positivi

Un gruppo whatsapp dei cittadini positivi al Coronavirus. Lo ha creato il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli. Un modo per tenersi in contatto. "Buona domenica delle Palme alle persone che soffrono, che sono in ospedale, che sono isolate. Ma buona domenica in particolare ai miei amici castiglionesi che sono positivi al Coronavirus. Insieme a loro abbiamo creato il gruppo Whatsapp più bello che potevo immaginare in questo periodo. Ci consente di rimanere collegati. Invierò loro questo video per portare loro i miei saluti e i vostri saluti. Abbiamo bisogno di cuore, coraggio e forza. Ce la faremo perché siamo un popolo unito e nel momento del bisogno fa vedere il meglio di sé". Nel comune di Castiglion Fiorentino sono dieci le persone risultate positive al tampone. Una è ricoverata. Appartengono sostanzialmente a due gruppi familiari attenzionati da tempo.