Arezzo, controlli Coronavirus: week end delle Palme con tante multe

Anche per la Domenica delle Palme ad Arezzo e provincia non sono mancati gli spostamenti dei cittadini da un luogo all'altro del territorio senza comprovate esigenze di salute, lavoro e necessità. E il numero delle multe è piuttosto elevato. Sono stati 62 i cittadini colpiti da sanzione amministrativa nell'ambito dei controlli attuati dalle forze di polizia. Una cifra importante, considerato anche che il numero delle persone oggetto di accertamenti è stato inferiore alla media degli altri giorni: 776. In un caso è anche scattata una denuncia penale.

Sabato 4 aprile erano stati 59 i multati. Il numero complessivo delle persone sanzionate dall'inizio dell'emergenza, l'11 marzo, sale quindi a 1.087. Come noto i 695 che erano stati colti in fallo fino al 25 marzo hanno visto convertita la denuncia penale in 200 euro di sanzione. Mentre per gli altri scattano verbali da 400 o 533 euro a seconda che la persona sia trovata a piedi o su un veicolo. Per chi paga entro trenta giorni, c'è lo sconto del trenta per cento.

La Prefettura di Arezzo ha trasmesso i nuovi dati della domenica 5 aprile 2020 al Ministero. Sono state controllate anche 146 tra attività ed esercizi commerciali tutti risultati osservanti delle restrizioni.