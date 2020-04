Arezzo, Coronavirus, la figlia dell'uomo morto a 60 anni: "Respirava male, non l'abbiamo più rivisto"

“L’ultima volta che ho visto il mio babbo era il 3 marzo. Ebbe una crisi respiratoria e fu ricoverato all’ospedale della Fratta di Cortona. Da allora è passato più di un mese fra alti e bassi, senza poterlo visitare o sentire, fino a quando - sospira Kelly, la figlia - ci hanno comunicato che era morto”.

Il Coronavirus è crudele: separa le persone. I pazienti muoiono in solitudine, i loro cari non possono incontrarli. Mario Mencagli avrebbe compiuto 60 anni a maggio. Dopo due giorni alla Fratta fu trasferito a Nottola e solo lì venne sottoposto a tampone: positivo al Covid-19.

Quindi il trasferimento al San Donato dove è morto ieri in terapia intensiva. Abitava a Foiano della Chiana e di lavoro portava le paste nei bar. Lascia la moglie e due figli. Il maschio, Mario jr, è ingegnere negli Usa e da là, bloccato, ha seguito il calvario del babbo. Kelly racconta: “Aveva problemi ai polmoni, fumava molto, sembrava una normale broncopolmonite. Ci sono stati dei miglioramenti, il babbo si era risvegliato, aveva bevuto dell’acqua. Non ce l’ha fatta e ora mi sento svuotata”.

Dieci i sanitari che vennero messi in isolamento alla Fratta: medici, infermieri e un oss. Si pensava avesse superato la china: non era così. Tristezza in paese. Una famiglia nel dolore. Ora, a cura dell’impresa L’Angelo di Cristiano Roghi, la sepoltura con le restrizioni imposte dall’emergenza per il maledetto virus.

Luca Serafini