Arezzo, lavoro: non c'è più manodopera per ortaggi e frutteti, extracomunitari "in fuga"

Manca manodopera per orticole e frutteti. L’allarme lo lancia Claudio Salvadori, presidente Copav, “cooperativa ortofrutticoli, produttori, agricoli Valdichiana”. “L'agricoltura non si può fermare, rischiamo di rimanere senza sussistenza alimentare. la Germania ha già penuria di pasta, gliela forniamo noi. Mancano le braccia. Chi è preposto deve trovare il modo di far operare gli extracomunitari. Oppure che lavori chi ha il reddito di cittadinanza”.

Di cosa si occupa Copav?

“E’ un organismo fondato negli anni Ottanta, ed è composto da agricoltori di Foiano, Cortona e Torrita. L’associazione commercializza i prodotti coltivati dagli associati, i nostri clienti sono per lo più grande distribuzione e grossisti”.

C’è penuria di forza lavoro?

“Allo stato attuale se non si semina e non si piantano le orticole, in prospettiva si rischia di non avere prodotti come grano, granturco, girasoli, orticole varie, angurie, meloni, pomodori eccetera. Mancano persone svolgano certe prestazioni e il lavoro è fermo".

Quali sono le ragioni?

“Il momento è quello che è, pieno di difficoltà e di paura. Il Covid-19 ha creato una situazione complessa, alla quale dobbiamo dare una risposta, ossia dobbiamo trovare delle alternative per il settore agricolo che è quello che ci fornisce tutto quello di cui abbiamo bisogno. I tunisini e i marocchini che stagionalmente venivano per operare in agricoltura, non arrivano perché hanno paura di contrarre il virus. Invece c'è tanto bisogno di operai, il lavoro non va avanti. Per i seminativi di cereali diciamo che siamo un pò avvantaggiati dal fatto che molte operazioni vengono svolte dai macchinari, ma per le piante da orto e la frutta abbiamo estrema necessità di personale”.



Proposte?

“Sarebbe opportuno che lo Stato obbligasse i fruitori del reddito di cittadinanza ad operare nel nostro settore. Sarebbero ugualmente retribuiti, ma il governo avrebbe un risparmio. Mi spiego: il contributo che gli è destinato potrebbe essere sostituito da quello che gli daremmo noi come paga, o in aggiunta a quello che gli viene versato se è inferiore. Un altro modo per reperire manodopera potrebbe essere allentare le normative che vigilano la collaborazione di parenti o amici, eliminando le multe".



C’è sicurezza in questo tipo di lavoro?

"Rispetto al rischio contagio, non c'è nulla di più sicuro che il lavoro in campagna. Si svolge all'aria aperta e chi vi opera di solito è da solo o a diversi metri da un altro. In ogni caso, anche a questi possibili lavoratori dovrebbero essere garantito tutte quelle forme di sicurezza e protezione che ormai conosciamo e il pericolo contagio verrebbe quasi azzerato".

Lilly Magi