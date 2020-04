Arezzo, Coronavirus: due mascherine a persona, luoghi e orari per ritirarle a Castiglion Fiorentino

Consegna delle mascherine a Castiglion Fiorentino senza scendere di macchina, o a piedi, ma mantenendo le distanze, recandosi nei luoghi indicati. Il Comune ha diramato le modalità per distribuire le protezioni inviate dalla Regione Toscana. Saranno date ad un rappresentante o capofamiglia o un suo delegato per ogni famiglia. La persona indicata dovrà presentarsi, munito di carta d'identità, senza creare assembramenti.

Il numero di mascherine previsto, spiega il sindaco Mario Agnelli, è due a persona. L'invito è di non precipitarsi. Ci sono per tutti ed è stato approntato un sistema tale, in tre giorni e in fasce orarie ampie, per evitare accalcamenti.

La consegna, spiega una nota del Comune, avverrà nei giorni Mercoledi 8, Giovedi 9 e Venerdi 10 dalle ore 9 alle ore 17.

La consegna avverrà suddividendo il territorio in base alle sezioni elettorali

I cittadini della Sezione 1 e della Sezione 3 potranno ritirare le mascherine presso Piazzale Garibaldi

I cittadini della Sezione 2 potranno ritirare le mascherine presso il parcheggio del Palazzetto dello Sport “Fabrizio Meoni”

I cittadini della Sezione 4, della Sezione 5 e della Sezione 6 potranno ritirare le mascherine presso lo stradone dello stabilimento ex Zuccherificio (nei pressi del vecchio ingresso)

I cittadini della Sezione 7 e della sezione 10 potranno ritirare le mascherine presso il parcheggio del Circolo della Noceta

I cittadini della Sezione 8 potranno ritirare le mascherine presso il parcheggio della Polisportiva Montecchio

I cittadini della Sezione 9 potranno ritirare le mascherine presso il parcheggio della zona Boscatello adiacente al campo da calcetto

I cittadini della Sezione 11 potranno ritirare le mascherine presso il parcheggio del circolo della Pieve di Chio

I cittadini della Sezione 12 e della Sezione 13 potranno ritirare le mascherine presso la zona artigianale “Il Ponte” lungo via Maestri del Lavoro di fronte all'ingresso del deposito comunale

Tutti coloro che sono impossibilitati ad uscire o a muoversi, gli over 65 e coloro che presentano patologie sono pregati di contattare lo 0575656452 e verrà attivata la consegna a domicilio a partire dal 14 Aprile.

Coloro che non dovessero ancora essere iscritti nelle liste elettorali potranno recarsi presso la Polisportiva di Montecchio o in alternativa presso il parcheggio della Zona Boscatello adiacente al campo da calcetto.

Stante l’eccezionalità della situazione generale si richiede a tutti i cittadini massima collaborazione e senso civico per un corretto svolgimento delle suddette operazioni.