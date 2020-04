Arezzo, Coronavirus: esplode il numero di multe, 83 in un giorno. E c'è chi fa la "spia"

Coronavirus, esplode ad Arezzo il numero di multe. Il primo giorno della settimana, lunedì 6 aprile, ha fatto registrare il numero più in alto assoluto di sanzioni amministrative per automobilisti e pedoni trovati in giro senza comprovati motivi di lavoro, salute e necessità. Ben 83 le multe a fronte di 1.328 persone controllate dalle pattuglie dislocate sul territorio. Due cifre indicative: record di verbali dall'11 marzo e record di accertamenti individuali su tutta la provincia.

Dopo un fine settimana nel quale i multati erano stati numerosi, la tendenza non cambia, anzi i numeri sono ancora maggiori. Mentre si ha notizia di situazioni di tensione che si registrano: persone che si ribellano ai controlli, fino a incorrere in denunce penali. E attriti tra la stessa cittadinanza, dove forse anche per l'esasperazione da quarantena, capitano battibecchi. E in tanti telefonano ai centralini delle forze dell'ordine per segnalare movimenti di persone, passanti, vicini di casa, ritenuti contrari alle disposizione del decreto. Segnalazioni in grande quantità, da parte di cittadini zelanti. O che fanno la "spia".

Nella giornata di lunedì sono state cinque le persone denunciate per reati vari, una per false dichiarazioni nell'autocertificazione. 324 gli esercizi controllati, senza alcuna sanzione. L'attività organizzata sul territorio dalla prefettura prosegue. Il clima primaverile e l'approssimarsi della Pasqua sono ulteriori elementi che favoriscono uscite non regolari e quindi passibili di sanzione.