Arezzo, Coronavirus: i consigli del neuropsicologo per anziani, bambini, adulti e sportivi in quarantena

In campo ci sono anche psicologici, psicoterapeuti, neuropsicologi. L'epidemia Covid-19 impatta sulla vita delle persone non solo per la paura del contagio, quanto per la quarantena e l’isolamento sociale, necessari per contrastarla. Abbiamo chiesto a Umberto Zerbini, neuropsicologo di Arezzo, approfondimenti e consigli, mentre insieme alla “resistenza” cresce l’ansia in vista dell’uscita dal tunnel, che ancora non si vede.

Questo periodo è per tutti una dura prova da superare.

“Maggiore sarà la durata della quarantena, maggiori saranno i rischi legati all’insorgenza di disturbi psicologici e sintomi post-traumatici da stress, comportamenti di evitamento sociale, frustrazione e rabbia”.

Quale meccanismo scatta nelle persone più esposte?

“Il confinamento, causando la perdita delle fonti di sostentamento, della solita routine quotidiana e il ridotto contatto sociale con gli altri, è fonte inizialmente di noia e frustrazione che gradualmente lasciano il posto a preoccupazione e angoscia. Per questo non solo è necessario che le persone, per quanto nel loro controllo, affrontino la quarantena in modo consapevole e resiliente, ma anche che le risposte a quanto non è nel loro controllo (misure finanziarie a sostegno) arrivino di pari passo. E’ inoltre fondamentale il ruolo dei mass media e dei social media”.

In che senso?

“Che devono eticamente fornire informazioni corrette e coerenti. Una sovra informazione incoerente può accelerare significativamente gli effetti negativi dell‘ isolamento. Gli effetti e la gestione della quarantena variano poi in base alle situazioni individuali (età, professione), familiare (persone sole, coppie o famiglie con figli) e interpersonale: come si riescono ad accudire rapporti sociali e affettivi con persone fisicamente distanti”.

Qual è l'impatto psicologico di questa emergenza sugli anziani?

“Le persone anziane e con condizioni di salute precaria sono state identificate come più vulnerabili al Covid-19. Sentirsi dire che sono molto vulnerabili, può essere estremamente spaventoso e creare ansia patologica, particolarmente per le persone che già sperimentano la solitudine. Ci sono alcune cose che le persone anziane possono fare per proteggere la loro salute mentale in questo momento. Le più importanti: aggiungere alla loro routine quotidiana piccole attività che danno un senso di realizzazione, leggere, fare piccoli esercizi fisici e mantenere connessioni sociali. Per questo aspetto è importante che parenti o assistenti le aiutino ad avere familiarità nell'uso dei mezzi digitali per fare video-chiamate e poter “incontrare” i loro cari, parenti, il medico”.

Quali conseguenze può avere l’emergenza sulla salute mentale dei bambini?

“I bambini affrontano un'enorme interruzione della loro vita, alla pari degli adulti che perdono il lavoro e le loro fonti di reddito. È probabile che i bambini stiano vivendo preoccupazioni, ansia e paura, e questo può includere tipi di paure molto simili a quelli vissuti dagli adulti, come la paura di morire, la paura dei loro parenti che muoiono o la paura di ciò che significa ricevere cure mediche. Con le scuole che hanno chiuso come parte delle misure necessarie, i bambini potrebbero non avere più quel senso di struttura e stimolazione fornito da quell'ambiente, e ora hanno meno opportunità di stare con i loro amici e ottenere quel sostegno sociale che è essenziale per il loro benessere mentale e per il loro apprendimento. Essere a casa può esporre alcuni bambini ad aumentato rischio o maggiore esposizione a violenza interpersonale se la loro casa non è un luogo sicuro. Sebbene tutti i bambini siano sensibili al cambiamento, la loro risposta all’ isolamento è generalmente un alto grado di irritabilità”.

Cosa fare per loro?

“La cosa più importante da fare è dare loro l'amore e l'attenzione di cui hanno bisogno, spiegare loro cosa sta accadendo in modo che possano capire, aiutarli a trovare il modo di esprimersi attraverso attività creative e fornire una struttura ben precisa della giornata (senza andare a scuola perdono riferimento importantissimo del gruppo dei pari e della regolarità dell’impegno)”.

Lei lavora molto accanto agli atleti di alto livello. Quali ripercussioni hanno da questa pausa?

“Pur avendo solidità finanziaria che li pone al sicuro, gli atleti mettono la loro vita in attesa rispetto alle manifestazioni in cui sono impegnati e le loro preoccupazioni più rilevanti riguardano il temere di essere meno preparati per i prossimi eventi, trovandosi in svantaggio competitivo. Inoltre, iniziano a riflettere prima sulla direzione della loto vita dopo la carriera. Del resto è molto alto il numero degli atleti – anche famosi - che entro i 5 anni dal ritiro si trovano in situazione di indigenza e povertà.Per tutti loro, come per la generazione di professionisti e imprenditori che si trovano nell'incertezza senza apparente via d’uscita, è la mancanza di sicurezza il fattore chiave dello stress emotivo causato dall'isolamento”.



Cosa si può fare per alleviare la negatività, per tutti, di questo lungo periodo?

“Partecipare a distrazioni salutari come leggere un libro spensierato o guardare un film divertente, fare una breve passeggiata all'aria aperta o imparare una nuova lingua o abilità. Basarsi su informazioni da fonti affidabili, ridotte a pochi momenti, invece di saturarsi eccessivamente nella esposizione ai media. Tenersi occupato e avere una routine. Mantenere i contatti utilizzando Skype, chiamate, messaggi. E accettare di fare la propria parte per quello che le autorità ci richiedono, confidando ovviamente che chi ha in mano in questo momento una parte del nostro destino operi scelte sagge e illuminate”.

Luca Serafini