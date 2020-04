Arezzo, idraulico cade dalla scala: trasportato in elicottero a Siena

E’ precipitato dalla scala da un’altezza di poco più di un metro ed ha riportato traumi al bacino e agli arti. Un idraulico di Castiglion Fiorentino di 52 anni è rimasto seriamente ferito ieri prima delle 17 in un incidente sul lavoro in via dei Beroardi nella cittadina della Valdichiana.

L’uomo, titolare di una ditta, era stato chiamato da una famiglia per un intervento urgente, consentito in questa fase di stop alle attività per l’emergenza sanitaria: un guasto alla caldaia di una abitazione dove vive una persona anziana. L’idraulico era intento al suo lavoro e aveva appoggiato al muro la scala, perfettamente a norma. Il tipo di altezza non richiedeva l’adozione di ulteriori sistemi di protezione. L’artigiano ha perso l’equilibrio, non si sa per quale motivo, ed è caduto al suolo. Sono intervenute due ambulanze del 118 e si è levato in volo l’elicottero Pegaso.

La polizia municipale ha provveduto alla chiusura del traffico nella zona della rotatoria del Ponte, per consentire l’atterraggio del velivolo. Il ferito, cosciente, è stato caricato sul Pegaso e trasportato all'ospedale le Scotte di Siena in codice giallo. Rilievi degli ispettori della sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl. La notizia si è diffusa in paese, dove l’idraulico è persona molto conosciuta e stimata e tutti gli augurano una pronta guarigione