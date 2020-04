Arezzo, Coronavirus: lunga attesa dei pazienti per i tamponi di guarigione. Infermieri con poche protezioni

Non hanno più sintomi, si sentono nel pieno delle forze. Ma per essere dichiarati guariti devono stentare. E attendere pazientemente, in isolamento, più giorni del dovuto. Ad Arezzo è capitato e capita a decine di pazienti Covid in “lista di attesa” per il tampone a domicilio.

“Era previsto per oggi, ma mi hanno detto che non è possibile eseguirlo”, lamentava ieri un imprenditore aretino che attende con ansia il test. Come lui altri. Il fatto è, ci spiegano negli uffici preposti, che per andare sul territorio occorrono dispositivi di protezione individuali (Dpi) che però arrivano a singhiozzo. Tuta, occhialini, mascherine, guanti e quant’altro per proteggere gli infermieri, che in due entrano nelle case dove potenzialmente il maledetto virus può essere ancora presente. E si tratta di protezioni che dopo un utilizzo vanno sostituite.

Ma i rifornimenti pare siano scarsi e i test rallentano. Così è capitato e capita che la filiera che va dal ricovero alla guarigione, passando per la cura, può subire una dilatazione dei tempi nella fase finale, proprio quando le persone che hanno vinto il Coronavirus non vedono l’ora di tornare attive. E se sono operatori sanitari, vogliono tornare in trincea con i colleghi. La disfunzione si è verificata a causa di forniture a intermittenza dei materiali di protezione, a fronte di una mole di lavoro rilevante.

Occorrono due test nell’arco delle 24 ore per definire guarito un paziente risultato positivo al Covid. L’imprenditore aretino che ieri aspettava il suo turno, aveva accusato i sintomi il 16 marzo, un paio di giorni di febbre e il 19, già senza temperatura, il tampone lo ha dichiarato positivo. Dopo la cura domiciliare, separato in casa dal resto della famiglia, il 31 si è sottoposto al test ma è risultato ancora positivo benchè asintomatico. Aspetta con ansia il nuovo controllo per ottenere il certificato. Niente da fare. In stand-by.

E sul territorio di persone in attesa ce ne sono diverse. Il direttore generale dell’Asl sud est, Antonio D’Urso, ieri ha parlato dei problemi su questo versante, adducendo il motivo ad una “ridotta disponibilità di tamponi”. La soluzione sarebbe stata individuata: “Ci siamo affidati a privati che aiuteranno l’azienda nella fornitura e nella lettura dei tamponi”.

Un paio di giorni per ottimizzare tutto. Obiettivo: passare dai 300 tamponi della microbiologia di Arezzo a 600. Così, sostiene l’Asl, il dipartimento di prevenzione può aumentare la valutazione dei pazienti e vedere aumentare anche il numero dei guariti. “Più fucili abbiamo e più possiamo sparare”, dicono all’Igiene pubblica e al Distretto territoriale, riferendosi a tute, mascherine, occhialini ecc. che da Estar (ente di supporto della Regione) non sono arrivate con regolarità. Qualcuno dei pazienti Covid potenzialmente guariti, dopo settimane di cure e isolamento, era arrivato al punto, esasperato, di chiedere di essere portato in ospedale per avere il tampone, visto che quelli a domicilio vanno a rilento.

Luca Serafini