Arezzo, Coronavirus: a Cortona carabinieri "postini" per gli studenti recapitano pc, tablet e libri

I carabinieri fanno i “postini” per consegnare agli studenti il materiale didattico rimasto a scuola. Tablet, pc, webcam, notebook, ma anche dizionari e libri. Per i ragazzi del’Istituto d’Istruzione Luca Signorelli di Cortona era un bel problema andare a riprenderli con il divieto agli spostamenti per l’emergenza Coronavirus.

Molti risiedono in altri comuni e in altre province. Ma la dirigente scolastica Maria Beatrice Capecchi ha trovato la soluzione giusta, d’intesa con il sindaco Luciano Meoni. Ha chiesto aiuto alla Compagna dei Carabinieri di Cortona. Il capitano Monica Dallari, dinamica e molto concreta, ha risolto il problema mettendo in rete i suoi militari e quelli dei territori vicini. Un lavoro di squadra perfetto.

Così un centinaio di studenti del Signorelli si è visto recapitare a casa il materiale necessario per proseguire l’anno scolastico a distanza. A inizio marzo infatti non era chiaro che lo stop alle lezioni tradizionali sarebbe durato così a lungo. La realtà impone la prosecuzione degli studi da “remoto” e ai giovani occorrevano gli strumenti purtroppo rimasti a scuola. “Il personale docente, ata e i collaboratori scolastici si sono mobilitati per raccogliere il materiale e comunicare con le famiglie per conoscere le esigenze dei nostri alunni”, dice la preside.

Poi è entrata in gioco la “prossimità” e la sensibilità dei carabinieri. “Il capitano Monica Dallari ha manifestato subito grande entusiasmo nel fare da tramite per aiutare i nostri alunni. Ha coinvolto il Capitano Andrea Caneschi, comandante della compagnia di Città della Pieve e il Maggiore Roberto Vergato, comandante della compagnia di Montepulciano e insieme, nel giro di una sola giornata hanno raggiunto i nostri alunni di Castiglion del Lago, Tuoro, Passignano, Castiglion Fiorentino, Arezzo, Foiano della Chiana, Torrita di Siena e Montepulciano.

A guidare i tour dei militari, il maresciallo Claudio Calicchia”. Tutto perfetto, come neanche nelle fiction dei carabinieri. Nei giorni della solitudine e della distanza, un bell’esempio di unione e appartenenza: una comunità solidale e compatta. L’istituto, la dirigente e i ragazzi, tutti diligentemente a casa contro il virus, dicono grazie ai carabinieri, “postini” speciali.

Luca Serafini