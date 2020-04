Arezzo, Coronavirus: fa footing a Lignano e viene multato. Verbale anche a imprenditore edile

Imprenditore multato perché trovato a lavorare nonostante il divieto: lo ha sanzionato la Guardia di Finanza. Verbale anche per uno sportivo trovato a correre. Sono tra i 40 e i 50 gli uomini delle fiamme gialle impegnati nei controlli sul territorio provinciale, insieme ai colleghi delle altre forze dell'ordine, polizia, carabinieri, polizia municipale e provinciale.

I serrati perlustramenti hanno permesso di scoprire persone che non hanno rispettato le restrizioni. Uno ad Arezzo praticava footing sul Monte Lignano a oltre otto chilometri da casa.

In un caso, a San Giovanni Valdarno, una persona controllata ha dichiarato che andava a far spesa nella fascia oraria in cui i negozi sono chiusi. Un extracomunitario proveniente da Firenze trasportava prodotti alimentari tipici a familiari e conoscenti in Valdarno.

L'imprenditore multato, in Valdarno, continuava a svolgere la sua attività in un cantiere edile, incurante dei divieti. Per gli inosservanti scattano sanzioni che vanno da un minimo di 400 a un massimo di 3mila euro.

Nella giornata di mercoledì sono state oltre 1.600 le persone controllate, riferisce la Prefettura. Mai così tante, a riprova che la guardia è serrata e lo sarà per tutto il periodo di Pasqua. Le multe sono state numerose: 49. I controlli servono per dissuadere e persone ad uscire di casa per non consentire al virus di propagarsi. Si può uscire solo per comprovate esigenze di lavoro, salute, necessità.