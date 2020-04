Coronavirus: comune di Castiglion Fiorentino lancia lotteria con uova di Pasqua per buoni spesa

In tempi di emergenza Coronavirus, anche la semplicità di una lotteria con le uova di Pasqua può essere utile alla causa. La lancia il comune di Castiglion Fiorentino, d'intesa con un laboratorio artigianale del territorio, "Il Chicco", che ha messo a disposizione due grandi uova di cioccolata da 6 e 8 chili.

Le due grandi uova saranno i premi di una sottoscrizione interna i cui proventi verranno versati nel conto corrente, aperto dall’amministrazione comunale, dedicato a ricevere donazioni dei privati per fronteggiare le emergenze legate al COVID-19.

“E’ un momento difficile per tutti, e vedere il laboratorio chiuso è un grande dispiacere. Abbiamo pensato di contribuire fattivamente a favore dei nostri concittadini che stanno vivendo un periodo di disagio regalando le due uova di cioccolato” dichiara Stefano Tavanti de “Il Chicco”.

“Un nuovo ed ulteriore esempio di generosità. Ringrazio la titolare del laboratorio e i suoi collaboratori per il significativo dono che sarà sicuramente un ulteriore strumento per raccogliere proventi che saranno tutti devoluti nel conto corrente potenziando così il sostegno economico alle famiglie che versano in difficoltà” conclude il sindaco Mario Agnelli.

I biglietti della lotteria vengono acquistati da amministratori, dipendenti comunali e cittadini presso il Comune.

Tutti coloro che vorranno contribuire alla raccolta fondi devono usare il Codice IBAN:IT22O0848971410000000384105

causale : Emergenza covid19.