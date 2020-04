Arezzo, Coronavirus spietato: è morto anche il marito della maestra

Musica

Video Vasco Rossi, auguri speciali per Patty Pravo. Quando disse "E' il mio mito giovanile"

"Buon Kom... pleanno Patty Pravo". Se c'erano degli auguri che non potevano mancare per Patty Pravo nel giorno del suo compleanno, erano quelli di Vasco Rossi. Non è un mistero che il Comandante abbia un debole per Nicoletta. "Lei è il mio mito giovanile - ha detto in passato il Kom - arrivare a scrivere una canzone per lei per me era una cosa straordinaria. Quando scrivo per lei, scrivo come sei ...