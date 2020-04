Arezzo, Coronavirus: anziano ritira pensione e si sente male, carabinieri recapitano i soldi alla moglie

Anziano di Arezzo va a ritirare la pensione alle Poste, si sente male e viene portato in ospedale dove gli viene diagnosticata una polmonite non Covid-19. La moglie, a casa, invalida e costretta sulla sedia a rotelle, era preoccupata per il mancato rientro dell'uomo oltre ad essere rimasta senza i soldi, così ha telefonato ai carabinieri per chiedere aiuto.

E' successo venerdì 10 aprile e gli uomini della Compagnia dei Carabinieri di Arezzo si sono subito occupati della vicenda. Identificate le persone e messa a fuoco la situazione, si sono recati all'ospedale San Donato ed hanno preso i soldi della pensione ritirati dall'uomo, quindi li hanno consegnati alla moglie che non poteva uscire di casa per le difficoltà a muoversi, essendo invalida, e per le restrizioni dell'emergenza sanitaria Coronavirus.

Una situazione di disagio risolta con rapidità e tatto dall'Arma. La donna ha ringraziato calorosamente i carabinieri per l'intervento.