Arezzo, Coronavirus: il mercato chiama e Prada prepara la ripresa con kit sicurezza per i lavoratori

”Dobbiamo farci trovare pronti”. Lo ha scritto Patrizio Bertelli a dipendenti e struttura. Un colosso costretto a rimanere fermo per il lockdown che il premier Conte allunga fino a inizio maggio. Ma gli imprenditori illuminati come Bertelli devono guardare avanti. Anticipare. Prepararsi. Perché quando scatterà il verde, Prada deve partire subito, in linea con i protocolli. I dipendenti del gigante della moda torneranno al lavoro con un kit già approntato dall’azienda: due mascherine a testa al giorno e due paia di guanti. Il gel, accanto alla postazione. E termometri per misurare la temperatura all’ingresso in fabbrica. Prada è ferma, suo malgrado, come tutti. Eppure si muove.

“Prepariamoci” ha scritto Bertelli ai lavoratori, che tra Terranuova e le altre sedi in provincia di Arezzo, sono 2.300. Tutti al momento in cassa integrazione. Il mercato chiama. La stessa Cina è già vogliosa di prodotti con la griffe made in Italy. La speranza era di riaccendere i motori nella seconda metà di aprile. Pare che non sarà così. Ma la ripresa va programmata. Con nuovi accorgimenti e motivazioni.

“Sì, l’azienda sta mettendo a punto la riapertura delle attività industriali con misure di prevenzione e protezione particolari”, dice David Scherillo, segretario generale della Femca Cisl aretina. “Appena possibile, Prada vuol subito riposizionarsi nel ciclo di lavoro, fornendo le massime garanzie di tutela della salute dei lavoratori”. Alla base del piano ci sono i protocolli stipulati fra governo, sindacati e organizzazioni imprenditoriali.

“E’ prevista una presenza del personale più contenuta nelle aree produttive e di magazzino con turni ad hoc per evitare affollamenti e assicurare le distanze di sicurezza.” L’organizzazione del lavoro con orario ridotto non prevede il servizio mensa, ma una pausa. Lavoro agile per gli uffici, dove possibile. Massima cura della pulizia degli ambienti con prodotti disinfettanti. “Entrata e uscita con percorsi definiti in modo tale da mantenere le distanze” prosegue Scherillo.

“Controllo della temperatura all’ingresso, e chi dovesse avere 37,5° e oltre verrà invitato a tornare a casa e a contattare le autorità sanitarie”. Ad ogni dipendente i responsabili consegneranno ogni giorno i Dispositivi di Protezione Individuale. “Due mascherine di tipo chirurgico, due paia di guanti in lattice per i magazzini della Logistica, da indossare durante l’orario del turno”. E poi flaconi di gel disinfettante a disposizione. Con possibili altri test sanitari al vaglio: quello rapido del sangue o il test della saliva.

Luca Serafini