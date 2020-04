Arezzo, Coronavirus: dopo i nove morti alla Rsa i familiari preparano un esposto

Sono nove gli ospiti della Rsa di Bucine morti dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Ma nessun filone d’inchiesta risulta aperto in procura ad Arezzo. Per ora. Sui decessi a catena nel “piano zero” della struttura Fabbri Bicoli potrebbe infatti scattare un esposto. Il Comitato dei familiari degli ospiti ci sta pensando, come atto doveroso per la dignità delle persone che non ci sono più. Ma senza alcun accanimento, con il massimo rispetto e ogni cautela. “Prima c’è da superare la fase dell’emergenza”, dice Valentina Patrocchi, che alla Rsa di Bucine ha la mamma. E ci tiene a sottolineare l’impegno costante, professionale e premuroso degli operatori della cooperativa. Con i quali c’è un bel dialogo e un rapporto di fiducia.

“Quando mi arriva la loro videochiamata su whatsapp e vedo gli occhi stanchi ma sorridenti di una operatrice che mi passa la mamma, anche lei in mascherina, la commozione è tanta. Non la incontro da un mese e sette giorni. So come la accudiscono”. Non era nel piano zero, quello dei tre nuclei dove il virus si è insinuato producendo i trenta contagi tra pazienti e operatori e i nove decessi. “Siamo in attesa dei test sierologici sui degenti degli altri piani della struttura”, spiega la signora Patrocchi, una delle tre responsabili del comitato. I positivi sono stati isolati. Il piano zero è stato preso in mano dall’Asl.

I deceduti, è sempre filtrato da fonti sanitarie, erano persone con importanti problemi di salute precedenti (nucleo cognitivo comportamentale), sui quali il virus ha esercitato un ruolo fatale. Il primo contagio risale al 21 marzo. Dal 6 nella struttura erano già scattate tutte le misure di prevenzione, con lo stop alle visite da parte dei parenti. “Il Coronavirus ha preso tutti alla sprovvista, l’Italia intera”, dice Valentina Patrocchi. “Mi domando se le linee guida da seguire e attuare per scongiurare certi esiti, qui come avvenuto in modo devastante al nord, fossero effettivamente presenti. Se le istituzioni, invece, non fossero impreparate.”

Questo il nodo centrale. Ma, da parte comitato, c’è massimo rispetto, cautela, prudenza. Il caso Bucine vive una fase di relativa quiete dopo il fragore dei giorni scorsi. Nella fase iniziale, quando il virus è entrato alla casa di riposo e ne aveva preso possesso in buona parte, il comitato dei familiari si attivò subito, con l’assistenza dell’avvocato Debora Guarnieri. La risposta del Comune di Bucine e dell’Asl non si fece attendere. La situazione è stata presa in pugno, effettuati i tamponi, presi i provvedimenti necessari. Certo, la burocrazia che rende meno spedite certe attività, ha rallentato qualche passaggio. Si poteva fare di più e meglio? Forse. L’esposto verso ignoti che si prospetta, avrà il compito, nel caso, di fare piena luce su una vicenda senza precedenti dalle nostre parti. E’ una questione di rispetto per i morti. Ma non c’è affatto clima di avvelenato e caccia alle streghe.

“La Rsa ormai la conosco da alcuni anni ed è una grande famiglia”, dice la signora Patrocchi. “Da parte della cooperativa non è mai mancato il dialogo, le informazioni sui nostri cari e sulla situazione della Rsa. Anche il Comune si è adoperato. Non ho elementi né competenze per dire se tutto è avvenuto come doveva, come prevenzione, rapidità dei tamponi e altro. Spetterà chi di dovere stabilirlo, casomai. Di sicuro il tempo è un fattore determinante nella battaglia contro questo virus”.

Luca Serafini