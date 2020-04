Arezzo, Coronavirus, parla Luca Benvenuti (Chimet e Unoaerre): "E' un disastro ma ce la faremo"

Maggio sembra troppo lontano. L’economia trema. Chiediamo a Luca Benvenuti, amministratore di Chimet e di Unoaerre, se il sistema Arezzo, alla ripresa, ce la può fare.

Quanto possono tirare ancora la corda piccole e grandi aziende?

“Rimanere fuori dal mercato per le nostre aziende può essere letale. Già si vedono molti insoluti, tanti stanno bloccando i pagamenti o nella migliore delle ipotesi li posticipano, mentre i nostri clienti, revocano gli ordini, bloccano le commesse e si rivolgono altrove. Le produzioni relative alle collezioni 2020 sono ormai obsolete e da buttare. Lo smart working nella manifattura non risolve il problema”.

Come affrontano il lockdown le vostre aziende?

“Chimet è tra le aziende non sospese per le attività essenziali che svolge. Sta continuando ad operare senza deroghe, anche se in versione ridotta, ma con grande attenzione alla tutela dei nostri dipendenti, operando nel completo rispetto di quanto previsto dai provvedimenti riguardanti l’emergenza sanitaria, ha adottato le necessarie misure igieniche e ottemperato a tutte le altre disposizioni di legge emanate in relazione al contenimento del contagio e, forse anche di più, con la sottoscrizione di un rigido “Protocollo aziendale”. Ma siamo di fronte ad una crisi con impatto simmetrico in tutti i mercati, quindi le ripercussioni sono notevoli anche per chi rimane aperto: le consegne, anche internazionali, di prodotti avvengono con grande difficoltà e lentezza”.

E Unoaerre?

“Unoaerre è chiusa dal 16 marzo. Ogni settimana che passa la perdita per il PIL, per il distretto e per l’azienda sarà maggiore: il distretto orafo è una filiera complessa ed intimamente interconnessa e prima che il ciclo si riassesti passeranno mesi: una volta riaperti, prima che il ciclo del circolante recuperi livelli accettabili passerà molto tempo. Intanto avremo perso clienti e fatturato che non tornerà, almeno nel medio periodo. Abbiamo attivato la CIG in tempi velocissimi, cerchiamo di proteggere il nostro cash flow, cerchiamo di tenere caldi i clienti e trovare i supporti finanziari per essere pronti più di prima al rientro”.

La sofferenza è generale. Che segnali coglie dal territorio?

“Il nostro tessuto economico ha una fortissima connotazione manifatturiera, sta reagendo con grande maturità ed è sostanzialmente solido. Questa connotazione però ci penalizza perché i prodotti non si producono in “smart working”. Paradossalmente Arezzo è relativamente poco incisa dal punto di vista sanitario, ma lo è moltissimo dal punto di vista economico con moltissime aziende ferme. Questo è paradossale. Le Associazioni di categoria ci supportano, ma il tema vero è quello dei tempi e delle modalità di riapertura, dove come per altri aspetti, regna totale confusione rispetto ad altre economie”.

Il Cura Italia dà risposte?

“Siamo di fronte ad una crisi sistemica mai vista prima, ma l’Italia si muove con grande disordine con provvedimenti tardivi, di scarso effetto, ma soprattutto con tempi di esecuzione di una burocrazia che non è adeguata al livello di emergenza. Tutto il sistema (fiscale, previdenziale, bancario) è culturalmente malato di burocrazia. Negli altri paesi i sostegni arrivano nel conto corrente dalla mattina alla sera, qui si pretendono procedure e istruttorie, anche con le garanzie dello Stato, che richiederanno mesi. Una follia! Le aziende hanno bisogno di sostegno finanziario subito. Solo alcune banche stanno dimostrando di aver capito l’emergenza. In poco meno di due mesi si sono sprecati Decreti complicatissimi e spesso in contraddizione tra di loro, in un cortocircuito di norme, rimandi, modifiche a decreti precedenti con utilizzo di terminologie desuete, che paiono scritte da chi vive in un’altra dimensione. Ancora chi esce di casa non sa come muoversi, attivare un sostegno al reddito, agevolazioni fiscali o accedere a finanziamenti è impresa titanica. Forse qualcuno non si rende completamente conto di quello che succederà alla nostra economia e che i posti di lavoro non si creano con i decreti o con la burocrazia. Ecco, in questa emergenza mi sarei aspettato di prendere al volo l’opportunità di un cambiamento culturale anche nel Governo. Mi sono illuso.”

Ripresa. Tempi non brevi.

“Fermo restando la tutela assoluta della salute, la maggior parte delle aziende ha adottato tutte le tutele per la ripartenza. Se aspettiamo che il virus sia un ricordo, anche i nostri posti di lavoro lo saranno. E’ necessaria grande competenza nelle decisioni importanti: della politica, oltre che dei sanitari”.

Come sarà possibile agganciare il binario giusto?

“Sono convinto che la ripartenza sarà vigorosa, ma non immediata. La totale incertezza dei mercati mondiali coinvolge tutti i settori ma il mercato orafo deve inoltre gestire le forti fluttuazioni del prezzo dei metalli preziosi (oro, argento, rodio etc..) che hanno avuto sbalzi anche superiori al 20% nelle ultime tre settimane. La crisi potrebbe essere sfruttata per introdurre nuove priorità. La prima, immediata, secondo le tante voci di autorevoli economisti, dovrà essere di certo di politica fiscale, con più spesa pubblica e meno imposte, per minimizzare i costi socio-economici della crisi. Tuttavia, nel breve termine l'intero settore si trova a navigare a vista”.

Quali gli step?

“Si presume che una significativa riapertura del canale distributivo a livello mondiale possa collocarsi a metà maggio. Le stime di alcuni nostri importanti clienti operanti al dettaglio prevedono (confronto al 2019) un calo delle vendite del 70% a maggio, del 30% a giugno e del 15% a luglio per tornare a regime con trend positivi nella seconda parte dell'anno. Mentre sarà facile investire su una politica più spinta nella direzione dell'<CF1402>omnichannel</CF> (B2C), direzione ormai segnata ancorché poco significativa nel nostro settore, più complesso sarà sostituire nel breve termine la funzione delle molte fiere di settore (B2B). Inoltre, superata la fase più critica e il picco della pandemia, si potrà tornare anche agli interventi per il Green Deal, per imprese più sostenibili in tutte le declinazioni. Sì agli aiuti esterni, ma saremo noi con la nostra innovazione e creatività che dovremo far la differenza”.

Arezzo ce la farà?

“Questa è una crisi mai vista prima, diversa anche da quella del dopoguerra. Ma poiché il Paese scalpita e la bella stagione è iniziata, il governo sa che non sarà possibile non offrire almeno qualche certezza. Arezzo e la sua economia dovranno sorpassare alcuni steccati culturali: il nostro settore è forte, ma rimane un settore di nicchia nel panorama economico, ancora visto con sospetto dalle banche e non solo. La nostra realtà e i nostri imprenditori hanno vinto tante battaglie e tante guerre, supereranno anche questa crisi più forti di prima.”

Luca Serafini