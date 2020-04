Arezzo, Coronavirus: nei controlli di Pasquetta stop a minorenne al volante dell'auto con due passeggeri

Minorenne sorpreso al volante di una macchina che viaggiava ad Arezzo con a bordo tre persone, tutti senza un giustificato motivo: lavoro, salute, necessità. E' successo questa mattina, giorno di Pasquetta, 13 aprile 2020, in località Chiani alle porte della città.

Una pattuglia della Polizia Municipale impegnata nei controlli per il rispetto delle restrizioni per il contenimento dell'epidemia di Coronavirus nel giorno delle uscite fuori porta dopo la Pasqua, ha fermato una Citroen C1. Prima di tutto è stata riscontrata l'irregolarità relativa al numero di persone a bordo: tre. Non si può, se non in casi eccezionali, come disposto dal decreto del presidente del consiglio dei ministri. Da qui sono scattate le sanzioni amministrative.

Ma poi, con grande sorpresa, è emerso che il conducente non aveva la patente: è minore dei diciotto anni. Sono state così contestate le violazioni per gli articoli 115 e 116 del codice della strada con relativi fermi amministrativi.

Sul posto è successivamente giunto il genitore del minorenne, al quale i vigili urbani hanno contestato l'ulteriore violazione per incauto affidamento del veicolo.