Arezzo, Coronavirus: udienza telematica sul caso Moretti con giudici, pm e avvocati connessi da remoto

Il Coronavirus trasforma anche la giustizia. Prima udienza penale telematica per il tribunale di Arezzo. Giudici, pm e avvocati collegati da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams. Niente riunione in un’aula: tutti connessi a distanza davanti ad uno schermo. Da casa, dallo studio, dall’ufficio. E’ successo prima di Pasqua e potrebbe ripetersi fino a diventare alternativa ordinaria alle udienze “fisiche”, per quei casi urgenti che non prevedono il dibattimento con i testimoni.

Palazzo di giustizia vuoto, ormai da settimane e primi procedimenti che si muovono sui binari del web, come previsto dal decreto del presidente del consiglio. L’occasione è stata data dall’appello presentato da tre degli indagati nella maxi inchiesta sul gruppo imprenditoriale di Antonio Moretti: il presunto autoriciclaggio per 25 milioni al centro di una controversa inchiesta. La sorella del patron, Giovanna, e i factotum Marcello Innocenti e Paolo Farsetti, si erano opposti al decreto con il quale il pm Marco Dioni ha corretto i sequestri milionari scattati verso gli indagati. Prima che l’emergenza Covid-19 bloccasse anche i tribunali, era emerso che quando a novembre 2018 furono bloccati i beni dei Moretti e degli indagati, i calcoli erano sballati: 11 milioni in più rispetto al dovuto. Trentasei milioni anziché 25.

Ma quanto stabilito dal pm nel decreto per restituire le somme, non ha soddisfatto Giovanna Moretti e i due collaboratori. La richiesta dei loro avvocati di rivalutare le cifre, è stata ritenuta meritevole di una trattazione urgente. Da fare, però, secondo le nuove regole. E cioè in videoconferenza. Ognuno dalla propria postazione. La prima udienza telematica celebrata ad Arezzo (7 aprile) apre una storia nuova per il tribunale. Con un futuro tutto da esplorare. I pionieri sono stati il presidente del tribunale, Gianni Fruganti, con i giudici Stefano Cascone e Ada Grignani; il pm Marco Dioni; gli avvocati Mauro Messeri e Stefano Campanello (collegato da Torino) per Innocenti; l’avvocato Luca Fanfani per Giovanna Moretti; gli avvocati Francesca Arcangioli ed Enrico De Martino per Farsetti.

Ognuno ha ricevuto un link al quale agganciarsi per prendere parte all’udienza, opportunamente registrata e validata dal sistema del Ministero della giustizia. La decisione dei giudici non è ancora nota: si sono riservati. Considerato che la riapertura dei tribunali, dall’11 maggio, sarà graduale, il ricorso alle udienze “da remoto” potrebbe diventare una consuetudine. Sulla vicenda Moretti, dopo la restituzione degli 11 milioni, si attende la chiusura delle indagini con i rinvii a giudizio. Sarà battaglia. Nel blocco per l’emergenza sanitaria è rimasta bloccata l’asta dello yacht confiscato ad Andrea Moretti. Il 26 marzo, con base d’asta 760 mila euro, è saltata. Tutto da rifare.

Luca Serafini