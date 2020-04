Coronavirus, impennata di contagi. Ad Arezzo e provincia 32 nuovi casi, anche un bambino di 10 anni

Impennata di casi di positività al Covid 19 ad Arezzo e provincia. Sono 32 in totale, dieci ad Arezzo, il resto nelle quattro vallate. C'è anche un bambino di dieci anni. Ecco il dettaglio. Arezzo: sono dieci le persone contagiate. Non si sa se maschio o femmina, nel report della Asl non viene specificato. Queste le età: 10, 36, 38, 47 (due persone), 54, 67, 72, 81 e 90. Un caso a Badia Tedalda (42 anni), uno a Bibbiena (71), uno a Capolona (61), uno a Castiglion Fiorentino (60), uno a Cavriglia (53), tre a Civitella in Valdichiana (84 anni, 85 e 90), uno a Lucignano, nove a Montevarchi (41, 49, 51, 78, 79, 86, 91, 93, 94), uno a San Giovanni Valdarno (65), due a Sestino (65 e 69), uno a Subbiano (34).