Arezzo, il Coronavirus sbriciola l'edilizia. I costruttori ai comuni: fateci lavorare sulle strade

Il virus sbriciola anche il mattone. Soffrono costruttori e dipendenti. Ma dai cantieri bloccati parte una proposta. “Le amministrazioni comunali potrebbero affidare alle imprese certe opere pubbliche come gli interventi sulle strade, che possono avvenire in sicurezza. Sarebbe ossigeno, in vista della ripresa, per un settore in sofferenza”. A lanciare l’idea è l’architetto cortonese Igor Michele Magini, presidente di Ance Arezzo.

La sua impresa opera prevalentemente nel settore dei restauri e tra diretti e indotto occupa sessanta lavoratori, in questa fase in cassa integrazione. “L’edilizia era in una fase di progressiva crescita dopo gli anni bui, ma ora siamo a terra: difficoltà enormi e prospettive ignote”, dice Magini. “Per le ditte c’è un grave problema di liquidità perché a causa della crisi le fatture di marzo e dei mesi precedenti non vengono pagate. Contro il rischio di un vortice negativo, giorni fa ho rivolto un accorato appello a tutta la filiera per onorare i pagamenti”. E non è tutto.

“Abbiamo poi un problema forte di fiscalità, perché noi non possiamo essere equiparati a bar e ristoratori ai quali le riduzioni dell’Iva sulle fatture di marzo possono giovare. Noi procediamo per stati di avanzamento con altre tempistiche, così questa misura non ci è di alcun aiuto”. La difficoltà è generalizzata. Per grandi e piccoli. Per tutta la regione e tutto il Paese. “Il lockdown consente di poter lavorare solo in alcuni cantieri definiti strategici, tutto il resto è rimandato a maggio. Ma ciò che fa vivere il comparto costruzioni da noi - prosegue Magini - sono quei lavori tra i 50 e i 100 mila euro, ora inchiodati”.

Le imprese cercano di adeguarsi con dispositivi di protezione e misure di sicurezza, per trovarsi pronti alla ripresa. Ma il tipo di lavoro prevede vicinanza e contatto. “Pensiamo a certe lavorazioni in cui la manodopera deve stare affiancata per sollevare pesi o per eseguire certi interventi.” Discorso diverso per i cantieri stradali. “Con gli operatori su mezzi meccanici, c’è la possibilità di gestire le situazioni in tutta sicurezza”.

Così ecco l’appello alle amministrazioni comunali. “Ci sono strade da completare, rotatorie da fare, manutenzioni, che adesso con il traffico quasi assente potrebbero diventare cantieri”. La palla è lanciata, sperando che la burocrazia non la sgonfi. Intanto si soffre. La cassa integrazione per gli addetti (80% del salario) deve ancora arrivare in tasca agli operai. I costruttori scrutano il futuro. “Prima di aggiustare un bagno, una cucina, la gente ci penserà...” riflette Magini. “Per far ripartire la committenza privata, lo Stato non deve dare prestiti su ciò che comunque poi pretende. Serve generare ricchezza, riaccendere l’economia che con un percorso circolare, torna a beneficio dello Stato”.

Luca Serafini

* * *

Il 2019 per l’edilizia aretina si era chiuso con un +3% nel volume dei salari. La sospirata ripresa, grazie alle politiche degli incentivi e ad una maggior fluidità nelle opere pubbliche. Il dramma Coronavirus fa ripiombare a terra le costruzioni. Circa cinquecento le ditte che operano in provincia di Arezzo, tremila i dipendenti, 50 milioni di euro il valore dei salari degli addetti, tra imprese dell’industria e dell’artigianato. Anche i primi due mesi del 2020 avevano fornito dati positivi. Un quadro migliore con il fenomeno negativo del “nero”, che pian piano sembrava ridimensionato proprio per effetto dell’emersione, legata al meccanismo degli incentivi. Lo sconquasso del Covid-19 ora ha effetti immediati, con lo stop ai cantieri, e può lasciare strascichi. Una depressione che passa dalle famiglie ai protagonisti delle operazioni immobiliari di livello. Per dare un segno positivo, di prospettiva, giorni fa il presidente di Ance Arezzo, Igor Michele Magini, ha scritto ai colleghi della sezione costruttori di Confndustria: “Salvo gravi difficoltà, onoriamo tutti i propri impegni con clienti e fornitori: un gesto di esempio per non interrompere la catena economica e il flusso di denaro di cui tutti avremo bisogno”.

