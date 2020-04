Arezzo, addio al pioniere della pizza a taglio in Corso Italia. Aneddoti, pesciolini e ricetta segreta

Addio al pioniere della pizza. La città piange Sauro Serpilli, deceduto all’età di 83 anni contornato dall’affetto dei suoi familiari dopo aver combattuto con una lunga malattia. Un uomo di un’altra epoca, pizzaiolo per tradizione familiare e per passione; conosciutissimo ad Arezzo per aver avviato a metà del secolo scorso la storica pizzeria a taglio lungo Corso Italia in pieno centro storico.

Dalla sua pizzeria “Marchigiana” o pizzeria del Corso come la chiamano affettuosamente gli aretini, sono passate intere generazioni. Cittadini attratti da quel sapore unico e, i più piccoli, dai coloratissimi pesciolini di quell’acquario capace di incantare i baby aretini dall’interno della vetrina di uno storico esercizio avviato per scommessa, proprio da Sauro Sperilli assieme al cugino Dino Brutti nel lontano 1959. Un locale caro all’intera comunità e, ancor oggi, a distanza di oltre 60 anni, punto di riferimento per gli amanti della pizza.

“Mio padre” lo ricorda il figlio Mirko “nel lontano 1959 aveva scelto Arezzo come città strategica per aprire la sua pizzeria. Era originario di Sirolo, un paese delle Marche, e i suoi parenti erano tutti pizzaioli. In quegli anni pensarono di ramificare l’attività nel centro Italia, proponendo la pizza in una ricetta particolare a L’Aquila, a Perugia e in altre città. Mio padre all’età di 17 anni scelse quindi di aprire la pizzeria Marchigiana ad Arezzo preferendola a Siena”.

Con gli aretini, per Sauro, fu subito amore a prima vista. Il locale divenne presto una imperdibile tappa per i più golosi. Ad Arezzo poi l’amore della vita: la signora Rossana Conticini a suo fianco sia in pizzeria che a casa. Una vita trascorsa tra farina e condimenti di fronte al forno e custodendo una ricetta della quale Sauro andava fiero. Una ricetta segreta grazie alla quale ha saputo alimentare anche i valori familiari in una città che, di generazione in generazione, riscopre il piacere di assaporare quella pizza in un locale dove l’arredo è rimasto fermo al 1959; comprese le foto scattate quando ebbe inizio l’avventura che ha portato Sauro a gestire, negli anni, ben tre locali. “Alla pizzeria Marchigiana” ricorda il figlio aveva aggiunto l’Hot Bar in via Vittorio Veneto e l’Hot Bar Due in piazza Sant’Agostino fino ad avere decine di dipendenti”.

Un pizzaiolo per passione, un gran lavoratore, amante del suo lavoro e della pizza, appassionato di musica e di sci. Amava la montagna e anche il mare. Un imprenditore del secolo scorso che per primo ha portato la pizza a taglio ad Arezzo, così come l’hamburger il ‘medaglione’ come lo chiamava nel suo locale, e l’hot dog negli anni Settanta conquistando il palato dei suoi affezionati clienti. E le lunghe file che si allungavano, in Corso Italia, in attesa di gustare le prelibatezze di Sauro sono un piacevole ricordo di un tempo passato. Nella giornata di domenica addirittura l’amministrazione comunale per gestire il “traffico” inviava anche un vigile urbano per far rispettare la fila di fronte alla pizzeria. Oggi, per Sauro, sarà la giornata dell’addio in rigorosa forma ristretta per le limitazioni dettate dall’emergenza Coronavirus. Alla moglie Rossana, ai figli Susanna e Mirko e alla nipote Greta l’abbraccio della città.

Alessandro Bindi