Arezzo, Coronavirus: dieci morti alla Rsa di Bucine, esposto su eventuali omissioni, ritardi e negligenze

Dieci morti. E forse non è finita qui. Dopo il nuovo decesso tra gli ospiti della Rsa di Bucine, l’esposto annunciato dal comitato delle famiglie sta per essere presentato in procura. “Accertare se ci sono stati ritardi, omissioni e negligenze nella gestione dell’emergenza nella residenza sanitaria assistita”.

E’ questa la richiesta che l’avvocato Debora Guarnieri porrà ai magistrati portando una serie di elementi conoscitivi. Spetterà poi agli inquirenti ricostruire tutti i passaggi, a partire dal 21 marzo quando fu scoperto il primo ospite positivo nel “piano zero”, quello dei degenti affetti da Alzheimer.

Quell’uomo non ce l’ha fatta ed è uno dei dieci deceduti della “Fabbri Bicoli”, struttura dove si intrecciano le competenze del Comune e l’attività della Cooperativa Giovani Valdarnesi. Sotto l’egida del servizio sanitario nazionale. Fu dopo quel caso “1”, che vennero eseguiti i tamponi con i 22 pazienti positivi e gli 8 operatori positivi. Nel corso delle settimane, le croci si sono susseguite.

Persone anziane e con quadro clinico complicato, certo. Ma in discussione c’è altro: se le misure di controllo e prevenzione sono state eseguite con tempestività e secondo linee guida precie, sequelle linee guida c’erano o se invece l’emergenza ha colto tutti di sorpresa. Se il ritmo con cui sono stati eseguiti i tamponi e l’estensione dei test, sono stati corretti. Se il virus, insomma, è stato contrastato come si doveva.

Valentina Patrocchi, per il comitato dei familiari degli ospiti, conferma di aver dato mandato al legale di formalizzare l’esposto. Come aveva già riferito al Corriere di Arezzo nei giorni scorsi, non c’è alcun intento di rivalsa o per additare qualcuno. Una esposizione dei fatti. Alla quale potrebbe seguire l’acquisizione di cartelle cliniche e documenti, per ricostruire il susseguirsi delle procedure attuate e l’evolversi dei casi clinici fino al loro precipitare.

Dieci morti ineluttabili, inevitabili, oppure no? E’ stato dopo l’ultimo decesso del novantenne di Bucine, avvenuto all’ospedale San Donato, che il comitato ha preso la decisione di rivolgersi alla procura. Per rispetto e dignità verso le persone che non ci sono più. Il 26 marzo il comitato scrisse a Comune di Bucine, Cooperativa, Asl e Regione per sollecitare interventi adeguati. Le risposte ci furono. Il sindaco Nicola Benini chiese accertamenti diagnostici su tutta la struttura.

L’Asl istituì un team Usca a fine mese per prendere le redini sanitarie della situazione esplosa in un ambiente difficile, con persone non autosufficienti. Venivano chiesti dispositivi di sicurezza, sanificazioni degli ambienti. I protocolli vengono seguiti scrupolosamente, la Rsa sembra militarizzata. Si attende ancora l’esito dei test sierologici. Il punto d’ombra riguarda la fase iniziale. Se le istituzioni abbiano reagito con solerzia e puntualità, è quello che si vuol capire.

Luca Serafini