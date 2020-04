Arezzo, entra in casa dell'anziano e lo deruba con la scusa di controllare la pensione: denunciata

Bussa alla porta di un anziano, riesce ad entrare in casa con la scusa di un controllo sulla pensione e gli ruba 600 euro. Denunciata dai carabinieri una nomade originaria della Croazia. L'episodio è avvenuto a San Giovanni Valdarno ma non in questo periodo di quarantena. Risale al gennaio scorso. Le indagini della stazione dei militari sangiovannesi si sono concluse adesso con il deferimento alla procura della repubblica di Arezzo della giovane, 25 anni, per il reato di furto in abitazione.

La nomade, con precedenti penali, aveva raggirato il pensionato confondendolo, in modo che lui le permettesse di entrare, con la scusa di dover controllare il libretto. Una volta dentro l’abitazione, aveva prelevato il denaro contante per poi darsi alla fuga.

Il derubato, un anziano nato nel 1930, si era rivolto ai militari dell’Arma della Stazione di San Giovanni Valdarno, i quali dopo l’attività investigativa sviluppatasi partendo dalla descrizione dell’autrice, hanno approfondito gli accertamenti e sono riusciti a risalire all’identità della donna che dovrà rispondere di furto in abitazione.