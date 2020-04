Arezzo, truffa appassionato di auto sportive con foto e rombo del motore: denunciato

Truffa on line a Sansepolcro. Giovane viene dapprima studiato da un impostore che, una volta capiti i suoi interesse, in particolare le auto sportive, lo aggancia sui social e lo attira in trappola. Con la proposta di acquisto di una macchina, riesce a farsi versare con bonifico 5.000 euro e poi sparisce. Per convincerlo all'acquisto, oltre a inviargli fotografie dell'auto, gli aveva fatto sentire l'audio del rombo della vettura.

Dopo la denuncia del truffato, è partita l’attività investigativa, svolta anche attraverso strumenti di natura tecnica, dei Carabinieri del Comando Stazione di Sansepolcro. E' stato così individuato e deferito all'autorità giudiziaria un 37enne originario della Romania, con numerosi precedenti di polizia. L'uomo si era servito della piattaforma social e dopo una fase di studio della vittima, si era finto venditore di lungo corso proponendogli l’acquisto di un particolare modello di auto, a un prezzo estremamente competitivo.

Avviata una trattativa virtuale, condita di immagini e registrazioni audio del rombo del motore dell’automobile, il truffatore ha convinto il ragazzo a farsi inviare del denaro a titolo di caparra, fingendo che vi fossero terze persone interessate all’acquisto, disposte a pagare somme anche più elevate. A bonifico avvenuto, il malvivente ha fatto perdere le proprie tracce. I Carabinieri, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, anche riallacciandosi ai suoi conti bancari; dovrà rispondere di truffa aggravata.