Coronavirus, matrimoni e non solo. L'avvocato Angiolini: "Mi hanno chiesto anche come gestire l'amante"

L’amore ai tempi del Coronavirus. Come ne usciranno tante coppie aretine costrette a vivere 24 ore sotto lo stesso tetto? L’avvocato matrimonialista, Rossella Angiolini, prevede che alla fine della quarantena “ci sarà un aumento di consulenze legali. La gente avrà bisogno di interfacciarsi con un legale, piuttosto che al telefono”. Intanto il legale continua a rispondere anche a quelle che sono vere e proprie richieste di aiuto. “Purtroppo - dice - matrimoni che sono già in crisi e che hanno anche una situazione pesante, possono sfociare in violenza sulle donne. Ho ricevuto chiamate alle quali ho consigliato di rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine. Purtroppo anche le case che accolgono le ragazze che subiscono violenza sono chiuse e l’unica via d’uscita sono i carabinieri o la polizia”. Poi ci sono situazioni sempre difficili, ma che non sorpassano i limiti. “Ho ricevuto tante chiamate di persone che avevano bisogno di consigli - spiega l’avvocato - di qualsiasi genere. Questa quarantena non ha aiutato i matrimoni che sono già in crisi. Ha esasperato gli animi. Ci sono coppie che si stavano per separare, ma le udienze sono tutte slittate a dopo la riapertura e in tanti mi chiedono quando possiamo andare in tribunale”. C’è anche un altro aspetto che è quello dell’assegno di mantenimento. “Il lavoro bloccato, la gente non riscuote e non è possibile dare l’assegno di mantenimento, che è già motivo di discussione in tempi normali, figuriamoci adesso”. In alcune situazioni, l’avvocato Angiolini ha anche consigliato al coniuge di lasciare la casa “perché la situazione era arrivata al limite e poteva diventare pericolosa”. Insieme, sempre per sempre se all’inizio è il sogno di tutti, oggi è difficile. “Specialmente se si condividono appartamenti piccoli. Non è facile stare in casa insieme tutto il giorno e tutti i giorni”. Specialmente se tra lui e lei c’è di mezzo una terza persona. L’avvocato si è ritrovato anche a dovere dare consigli su come gestire l’amante in tempi di quarantena. “Ho vietato di fare telefonate o chiamate. Vivendo sempre a contatto, si può sbirciare sul telefono del coniuge e se già c’è una situazione di crisi, lo potrebbe diventare ancora di più. Se invece non ci fosse potrebbe essere la miccia”. Ma di storie a lieto fine, la quarantena le ha regalate?

“Sono rarissime - risponde l’avvocato - le persone che sono venute da me prima della quarantena e avevano intenzione di separarsi e poi non lo hanno fatto, perché in questi giorni si sono riscoperti. Eccezioni”. Mentre ci si avvicina al 3 maggio quando - forse - tutto o quasi tornerà a riaprirsi. Anche le case e i tribunali dove le cause di divorzio potrebbero impennarsi. Il Coronavirus ha messo alla prova anche il sempre per sempre.