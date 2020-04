Arezzo, pensionato costruisce in giardino statua contro Coronavirus: "Vinceremo"

Nei lunghi giorni della quarantena ha costruito in giardino un guerriero di metallo alto un paio di metri che sfida il Coronavirus per salvare il mondo. L’autore è Francesco Otranto, per tutti Franco, pensionato di 74 anni, che a nome della categoria più bersagliata dal Covid-19 e un po’ a nome di tutti, ha pensato di innalzare un’opera che sia di buon auspicio. Un po’ come il San Michele che uccide il drago della tradizione, ecco questo enorme crociato che sostiene sulle spalle la grande sfera, rappresentativa del globo, ma anche del maledetto virus visto al microscopio.

“Ognuno può interpretarlo come vuole, io lo chiamo ‘L’uomo con il mondo sulle spalle’”, dice il signor Otranto. Uno che con le mani sa lavorare. E’ stato per 25 anni dipendente della Del Tongo, il cui stabilimento delle cucine componibili vanto dell'economia di Arezzo nei decenni passati, è qui vicino, tristemente vuoto dopo il fallimento. Poi Franco ha lavorato come autista e fabbro per per un’altra ditta.

Quindi la pensione. Durante la quale si diletta con “allestimenti” originali ed evocativi. In un’altra parte del giardino ormai da tempo c’è un grande mappamondo. Adesso si è cimentato con il guerriero, che ha richiesto una complessa preparazione, dallo schizzo iniziale alla struttura, con i ritocchi finali. Il metallo utilizzato è il rame. Chi passa da via Enrico Berlinguer a Tegoleto (Civitella in Val di Chiana) non può non rimanere colpito da quella sagoma. Sulla quale garrisce, in cima, la bandiera tricolore. Orgoglio italiano, ma messaggio universale. Il soldato, piegato sulle ginocchia per la fatica di sorreggere la calamità e il pianeta, reca poi un cartello con su scritto: “Covid 19/20 Vinceremo noi”.

Come a preannunciare il successo, sicuro benché sofferto, sulla pandemia che ha provocato tanti decessi, ha messo in crisi l’economia, ha schiacciato le libertà di movimento delle persone. Con gli arnesi e tanta pazienza, il pensionato Otranto in questi giorni difficili, mentre tanti cadevano nei reparti di terapia intensiva sotto il peso del virus, ha eretto il suo paladino anti virus. Sulla corazza spicca una grande croce sul petto. E’ in guerra. Come i tanti medici e sanitari in prima linea negli ospedali. Come ogni cittadino, imprenditore, o pensionato che vuol vincere al più presto la sfida contro il nemico invisibile.

Luca Serafini