Arezzo, Coronavirus: Prefetto e sindaco prorogano zona arancione a Badia Tedalda. Mille euro ai trasgressori

Coronavirus, prorogata per altri dieci giorni la "zona arancione" per il comune di Badia Tedalda. Lo hanno deciso, per ragioni di cautela e prevenzione, il sindaco Alberto Santucci e il Prefetto di Arezzo, Anna Palombi. E' stata emessa una apposita Ordinanza (la n. 9 del 15/04/2020) che estende il provvedimento come durata temporale dal 17 aprile fino alla domenica 26 aprile compresa.

"Ciò anche in ragione del fatto che dall’ultima sessione di tamponi diagnostici sono emersi altri positivi al Covid-19 (complessivamente 5/6 persone tra Badia e Ponte Presale, in maggioranza casi di positivi con parenti già positivi, ma anche qualche situazione nuova che ci impone di non abbassare assolutamente la guardia)", scrive il sindaco di Badia Tedalda.

"Ad oggi complessivamente il numero dei positivi nella zona allargata è di 52/53 casi (inclusi i decessi) ed i tamponi effettuati ammontano a circa 240. In molte famiglie colpite dal virus si registrano finalmente i primi casi di negativizzazione anche se ancora molti positivi permangono tali anche dopo tre settimane".

La successiva sessione di tamponi riguarderà (come richiesto da giorni dal sindaco) un nuovo screening di tutti i residenti e frequentatori della Rsa.

La zona arancione era stata istituita il 25 marzo, dopo la serie di casi nella zona focolaio tra Badia e Ponte Presale (Sestino) con tre decessi. La misura prevede la limitazione degli spostamenti dal capoluogo alle frazioni e verso gli altri comuni ai soli casi autorizzati con specifico decreto sindacale.

"Per quanto riguarda i controlli, il nostro comune - non avendo attualmente agenti di polizia municipale - può solo attuare una sorveglianza attiva ma non sanzionatoria e pertanto rinnovo l’invito alla collaborazione di tutte le forze dell’ordine presenti nel territorio. Invito anche i cittadini che vedessero uscire o recarsi ai negozi persone quarantenate di denunciarle senza indugio chiamando il 113 o il 112, perché chi è in quarantena perché positivo o parente stretto/convivente di un positivo non può permettersi la libertà (più precisamente l’incoscienza) di andarsene in giro a mettere in pericolo gli altri e compromettendo così tutti gli sforzi fatti quotidianamente finora".

Santucci aggiunge: "Nell’Ordinanza n. 9 ho aggiunto anche un punto sulle mascherine, precisando che in tutto il nostro territorio comunale dal 17 al 26 aprile compreso, l’uso delle mascherine è obbligatorio per tutte le persone da 6 anni in su che si trovino in luoghi pubblici o aperti al pubblico sia in spazi chiusi che all’aperto. Completo l’aggiornamento precisando che chi (fino al 26 aprile) ritenesse (per aver ricevuto consigli errati o per erronee convinzioni proprie) di poter uscire dal territorio comunale con la sola autodichiarazione e senza il mio decreto sindacale autorizzativo, rischia CON CERTEZZA come minimo una sanzione amministrativa di mille euro."