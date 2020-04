Arezzo, Coronavirus: fermato al controllo dice di andare a nutrire le galline e viene multato

"Vado a dare da mangiare alle galline". Multato. Nella giornata di mercoledì 15 aprile altre trentacinque le sanzioni amministrative elevate in tutta la provincia di Arezzo dalle forze dell'ordine (1.744 il totale dall'inizio dell'emergenza)

Prosegue senza sosta l’attività della Guardia di Finanza di Arezzo, finalizzata a prevenire e reprimere i comportamenti non conformi alle misure di contenimento del contagio da Covid-19, disposte dal governo per il controllo economico del territorio. Negli ultimi giorni, sono stati effettuati centinaia di controlli, che hanno portato a sanzionare oltre 20 soggetti, perché noncuranti dei divieti imposti per l’emergenza sanitaria in atto.

In un caso, 3 soggetti stranieri, provenienti dalla provincia di Modena, che viaggiavano ricorrendo all’autostop e già recidivi per inosservanza delle misure anti-contagio, sono stati fermati nel Valdarno, intenti, a loro dire, a far visita ad un proprio connazionale. Il titolare di un negozio di ortofrutta di Arezzo è stato invece sanzionato, per non aver fatto rispettare le distanze interpersonali ai propri clienti, in assembramento all’interno del locale, in attesa di fare gli acquisiti per le festività pasquali.

Diverse anche le “curiose” motivazioni utilizzate per “sfuggire” dalle sanzioni. Da chi si recava da Castiglion Fibocchi a Talla ad accudire gli animali da cortile di un non meglio precisato amico, a chi andava a rifornirsi di vino da conoscenti a Laterina, da bere durante le feste di Pasqua.

Non sono mancati anche soggetti che, in motocicletta, sono stati fermati nel Valdarno, provenienti da una gita fuori porta, peraltro, con la patente scaduta da oltre un anno. L’attività, che proseguirà incessantemente su tutto il territorio della provincia, conferma ancora una volta il costante presidio attuato dal Corpo sul territorio aretino, a tutela della salute pubblica.