"Quattro ristoranti" ad Arezzo, Borghese: "Città bellissima" e dal 23 aprile c'è la nuova serie

"Arezzo non la conoscevo, ma è una città bellissima". Alessandro Borghese lancia la nuova serie di "Quattro Ristoranti" e parla di Arezzo e del Saracino nell'intervista con il giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni. "Quattro ristoranti" andrà in onda dal prossimo 23 aprile. Partirà con Venezia, ma ancora non è dato sapere quando ci sarà la puntata dedicata ad Arezzo. "Gli abbiamo scritto - dice l'assessore Marcello Comanducci - ma per il momento non abbiamo ricevuto risposta. Mi auguro che sia più avanti possibile, dopo il 4 maggio, così sarà un bel traino per la nostra città". Nel frattempo Borghese ha parlato particolarmente bene di Arezzo: "In una puntata vedremo Arezzo, città bellissima. Non c'ero mai stato. Poi mi hanno detto che Arezzo è una città fortificata, meravigliosa. C'è il Saracino bellissimo. Una città d'arte".