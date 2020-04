Arezzo, Coronavirus: 4 morti alla Rsa di Montevarchi ed è scontro tra sindaco e Asl

Mentre il numero dei deceduti alla casa di riposo sale a quattro, la proposta della Asl di prendere la gestione sanitaria della Rsa viene rispedita al mittente. Il direttore generale dell’Asl, Antonio D’Urso, dopo aver affermato che “la situazione della casa di riposo di Montevarchi ci preoccupa molto” aveva chiesto al presidente dell'Asp e al sindaco Silvia Chiassai Martini, “di entrare nella struttura e assumerne la responsabilità sanitaria, una sorta di commissariamento così come abbiamo fatto a Bucine per garantire qualità e certezza delle cure”.

La risposta del sindaco è stata: “no grazie”. Silvia Chiassai Martini spiega: “La Asl vorrebbe che la Rsa di Montevarchi diventasse struttura Covid per tutto il territorio: questo significherebbe che l’azienda subentrerebbe nel gestire la parte sanitaria che ad oggi porta avanti la cooperativa, non il comune. La nostra Rsa diventerebbe luogo dove arriverebbero tutti gli altri casi positivi delle altre Rsa del territorio. Non ho alcuna intenzione di far diventare la casa di riposo un struttura Covid”.

Il sindaco ha invece dato la disponibilità, come prevede l'ordinanza del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, “alla presa in carico diretta da parte della Asl degli attuali ospiti contagiati, o che vengano spostati in un'altra struttura adeguata. Ma non ho ancora avuto nessuna risposto”.

La Toscana risulta seconda, dopo la Lombardia, nel numero di casi Covid nelle Rsa. “C'è stata una mancanza totale di prevenzione, di tamponi fatti solo dopo i primi casi positivi e di tardive risposte degli esami”, tuona il sindaco di Montevarchi. “Questa è la causa dei numeri altissimi di casi positivi in Rsa, strutture opedalere e nei distretti”. Quattro gli ospiti della struttura risultati positivi al Covid-19 e poi deceduti. Il primo deceduto, fra l’altro il più giovane, 69 anni, è del primo aprile, gli altri tre (due donne e un uomo) sono spirati dopo Pasqua.

Attualmente dentro la struttura sono rimasti 26 ospiti di cui 12 positivi in un nucleo a parte in stanze singole, 14 in un’altra ala, tutti negativi al Covid-19. Un drappello di 11 sono stati spostati presso una struttura privata convenzionata di Siena, altri 14 sono ricoverati all'ospedale San Donato mentre sono 25 gli operatori positivi. Avanti Montevarchi e Pd chiedono chiarimenti. C’è aria di inchieste giudiziarie sia sulla vicenda di Montevarchi che su quella della Rsa di Bucine (dieci morti). Per far luce su ritardi e negligenze. Sulla Asp il sindaco aveva fin dall’inizio inviato un esposto alla procura, sulla Fabbri Bicoli sta per essere depositato dalle famiglie degli ospiti.

Michele Bossini