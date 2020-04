Arezzo, crisi commercio. Butali: "Negozi di tecnologici appesi allo smart working"

Il commercio dei tecnologici è attivo, ma appeso allo smart working. Negozi aperti con vendite dimezzate. E richieste concentrate nella fascia di prodotti utili per il lavoro e lo studio da remoto: notebook, pc e tutti gli accessori come webcam, router, modem, cuffie, diffusori. “I fatturati delle aziende del nostro comparto sono ridotti del 50 per cento”, dice Alessandro Butali, presidente di Euronics Italia e titolare del gruppo fondato dal padre, il cavalier Benito. “Ci sono zone del Paese dove i negozi sono chiusi, qui in Toscana e ad Arezzo le cose vanno un po’ meglio, ma la situazione è comunque molto difficile, con ricorso agli ammortizzatori sociali per i dipendenti”.

Centri commerciali deserti, a parte le file ai market alimentari, consumi bloccati sulle altre merci. I clienti che entrano nei punti vendita dei tecnologici sono pochi: cercano articoli per connettersi da casa alla piattaforma usata per il lavoro o per la scuola. “Telefonia ferma, elettrodomestici idem” prosegue Butali. “E’ vero che siamo aperti in base al decreto che autorizza la vendita di prodotti ritenuti indispensabili, ma solo sei ore al giorno. E la domenica è stata imposta la chiusura”. Ad Arezzo e provincia la catena Euronics dà lavoro a quasi 150 addetti. Ci sono poi le altre catene come Unieuro e Trony e gli indipendenti. I consumi sono ridotti al lumicino per tutti e lo scenario in prospettiva è un grande punto interrogativo. “Le persone avranno le tasche più povere e scarso potere d’acquisto”, commenta l’ingegner Alessandro Butali.

Il suo babbo, Benito, creò l’impero degli elettrodomestici sull’onda del boom economico: ci sarà anche stavolta un effetto dopoguerra? Non si sa. Intanto c’è da governare l’emergenza. Il disastro Coronavirus ha anche interrotto la trattativa, a buon punto, per il passaggio a Butali di alcuni negozi Euronics del Gruppo Del Serra, in difficoltà per vicende giudiziarie. Decine di posti di lavoro in bilico. Butali si era proposto. Tutto rimandato a data da destinarsi.

Luca Serafini