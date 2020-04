Arezzo, Teletruria mai così in alto: a marzo 142 mila spettatori

Negli occhi e nel cuore degli aretini dal lontano 1974, Teletruria non era mai arrivata così in alto: 142 mila spettatori nel mese di marzo 2020. Una cifra enorme, rispetto a 65mila spettatori medi del 2019. “La gente costretta a rimanere di più in casa e la necessità di stare costantemente informati sono alla base di una crescita diffusa per tutte le emittenti”, dice il direttore Luca Caneschi.

“Ma come Teletruria abbiamo centrato una performance superiore alle altre della Toscana, anche a quelle con copertura regionale. E questo significa che al di là della tendenza, siamo riusciti a fornire in questa situazione un servizio ed un prodotto che la gente sente suo”.

La formula scelta dalla tv con studi a Ceciliano è stata quella di spalmare le trasmissioni sull’arco di tutta la giornata, partendo dal mattino con gli spazi dedicati ai bambini, che non vanno a scuola, con il canale tv utile per la didattica. Poi il fitness per gli anziani. La santa messa, con don Alvaro seguitissimo dagli aretini. Nel pomeriggio l’effetto Ghinelli, con i videomessaggi del sindaco alla popolazione veicolati su Facebook per chi lo usa e in tv per gli spettatori tradizionali.

“In più abbiamo rispolverato delle partite storiche dell’Arezzo in un periodo in cui c’è fame di calcio”, prosegue Caneschi. “E la prima serata l’abbiamo dedicata all’intrattenimento con materiali di associazioni culturali, sociali, teatrali”. Centrale l’informazione, con i tg. Di sostanza Caffè Bollente, approfondimento con ospite ormai fisso il direttore generale dell’Asl, Antonio D’Urso.

Partita già bene a inizio 2020 con una media di 80mila spettatori, Teletruria ha fatto un salto esponenziale. Soddisfazione per l’editore, la famiglia Butali, il direttore Caneschi, i giornalisti, tecnici e collaboratori. Di contro c’è la sofferenza del tessuto produttivo che si riflette nelle pubblicità. Ma Teletruria ha avviato una campagna mirata, in vista di tempi migliori.