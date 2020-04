Arezzo, lutto per il sindaco Ghinelli, è morto il fratello Miro

Roberto Bolle: tengo la barba per segnare questo tempo diverso

Milano, 17 apr. (askanews) - Roberto Bolle come non lo avete mai visto barba lunga e chiuso in casa. L'"Étoile dei Due Mondi" come tutti sì è dovuto fermare per fare fronte all'emergenza coronavirus e racconta così il suo cambio di look e come vive la nuova quotidianità. "Dall'ultimo spettacolo che ho avuto il 12 febbraio a Londra non la ho più tagliata, l'ho tenuta e la terrò per questa ...