Coronavirus, muore un uomo di 83 anni. Era di Sansepolcro, il sindaco Cornioli: "Altri 4 casi positivi"

Altra vittima del Covid 19, la prima in Valtiberina. E' successo a Sansepolcro e a darne notizia è il sindaco Mauro Cornioli: "Oggi, venerdì 17 aprile, dobbiamo comunicare il decesso di un nostro concittadino, che era ricoverato al San Donato. Si tratta di un uomo di 83 anni, deceduto nella notte. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti, che virtualmente stringiamo in un abbraccio". "In ospedale - prosegue il primo cittadino di Sansepolcro - rimangono quindi un uomo di 78 anni e una donna di 62, che però è uscita dalla Terapia Intensiva. Sono inoltre stati resi noti i risultati di una parte dei tamponi effettuati in modalità Drive Throu. Si registrano 4 casi positivi, tutti familiari di casi già noti: un 16enne, un 79enne, una 24enne e una 76enne. Infine, dalla Asl sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati alla Rsa Villa Serena e a Casa Santa Marta: sono tutti negativi".