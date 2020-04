Cortona, addio a Enzo Barneschi colonna del Comune: i ricordi dei sindaci

E' morto Enzo Barneschi. La notizia ha generato tanto dispiacere a Cortona. Affabile e generoso, era conosciutissimo e rispettato da tutti. Barneschi ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore manutenzione del comune di Cortona, fino a che la salute glielo aveva permesso, prima di lottare contro la malattia.

Con capacità, volontà e passione aveva seguito tanti dei lavori che sono stati realizzati nel Cortonese. Il sindaco Luciano Meoni e i suoi predecessori lo hanno ricordato con messaggi su facebook, sottolineando le sue doti personali e quelle di grande lavoratore. Enzo Barneschi si è spento venerdì 17 aprile. Avrebbe compiuto 65 anni a maggio. Lascia la moglie Maura e i due figli, Ilaria e Gabriele. La salma verrà tumulata nel cimitero di Sant'Eusebio, parrocchia di Tavarnelle, dove Enzo abitava, con le rigide forme private previste dalle norme vigenti.

Il sindaco Luciano Meoni ha scritto: Oggi è un giorno triste. È scomparso Enzo Barneschi.

Sia come suo vicino di casa che come Sindaco, ricordo e ricorderò sempre, una persona piena di vita, spontanea. Un grande lavoratore, un uomo che ha amato il territorio, un conoscitore di Cortona in ogni suo angolo. Come Amico mi stringo al dolore di tutta la sua Famiglia. Un abbraccio!

Ciao Enzo!

L'ex sindaco Francesca Basanieri ha scritto: Quante risate che ho fatto su quella tua pandina nei porta-a-porta delle campagne elettorali, quante cose ho imparato! Quello che mi dispiace più di tutto è non poterti rendere onore come ti saresti meritato per l'ultimo saluto: onore per l'uomo che sei stato, per l'amico che tutti abbiamo avuto, per il lavoratore che tutti hanno apprezzato e conosciuto, per i tuoi ideali di sinistra che fino all'ultimo hai difeso. Ma ti promettiamo che appena sarà tutto finito insieme ai tuoi tanti amici organizzeremo un saluto come si deve ad una persona speciale. ciao caro Enzo e grazie di tutto.

L'ex assessore Andrea Bernardini: Dei 342 kmq del nostro Comune ne conoscevi ogni centimetro, sei stato il punto di riferimento per i cittadini per molti anni, un esempio come UOMO e come Dipendente Comunale per generosità e disponibilità.

La tua telefonata di pochi giorni fa non la scorderò mai!!

Sentite Condoglianze e Un forte abbraccio a tutta la famiglia!!!

Ciao Enzo....

L'ex sindaco Andrea Vignini: In questo momento così triste e drammatico mi giunge una nuova terribile notizia. Il caro Enzo Barneschi se n'è andato per sempre. Di lui ricorderò sempre l'abnegazione e la disponibilità da grande e solerte dipendente comunale, ma soprattutto la simpatia, la bonomia, la lealtà da amico fedele, tutte qualità che non ha mai mancato di dimostrarmi durante i tanti anni in cui ci siamo frequentati.

Invio alla famiglia le mie più sentite condoglianze accompagnate da un abbraccio fraterno.