Arezzo, Coronavirus: per oro e moda ipotesi riapertura lunedì 27. Plexiglass, distanze, protezioni

La data della riapertura potrebbe essere lunedì 27 aprile. Per ora è virtuale, un numero sul calendario al quale le aziende orafe e della moda di Arezzo e di tutta la Toscana guardano però con fiducia.

Dall’incontro tra il governatore Enrico Rossi e i rappresentanti dei distretti produttivi, avvenuto in videoconferenza, sembra aver preso sostanza la possibilità di riaccendere le macchine prima di maggio. Per quei settori ritenuti basilari per pil ed export e con la possibilità di introdurre misure di sicurezza efficaci contro una pandemia che arretra ma non così tanto come si sperava. Il distretto orafo di Arezzo, quello tessile di Prato, i lapidei di Massa Carrara fanno parte della fascia “verde” di attività produttive per le quali il governo Conte, sentita la commissione di esperti guidata da Vittorio Colao, potrebbe schiacciare il pulsante dello “start”.

La Regione Toscana, aperto il tavolo di ascolto con imprese, associazioni e anche parti sociali, si accinge a formulare verso il consiglio dei ministri la richiesta circostanziata e dettagliata, con le condizioni messe a punto per un riavvio senza rischi. Nella partita c’è la spina dorsale dell’economia aretina, il settore dei preziosi, e c’è il mondo della moda che dopo le perdite degli anni passati vive intorno allo splendore di Prada e di altre eccellenze. Molto attiva per rientrare presto sui mercati è l’azienda di Patrizio Bertelli, che ha stretto un’intesa con i suoi interlocutori in cui si definiscono le modalità di rientro dei lavoratori. Distanze (un metro e ottanta quella raccomandata), dispositivi di protezione, controlli della temperatura, sono le linee guida che valgono per tutti.

Anche UnoAerre e tutte le aziende orafe sono impegnate in questi giorni a preparare con cura la ripartenza. Vengono anche allestiti percorsi ad hoc e barriere in plexiglass per isolare i lavoratori nei settori dove la concentrazione sarebbe maggiore. E’ evidente che poi ci saranno controlli mirati: tutto dovrà essere rigorosamente a norma e applicato. Così è in atto in ogni ditta uno studio dei metri quadri, degli accessi e delle uscite, della distribuzione dei turni, di ogni misura insomma per garantire distanziamento sociale e impossibilità di propagazione del Coronavirus che ha bloccato l’economia. La giornata di ieri si è chiusa con la consapevolezza da parte degli imprenditori che il mese di aprile sarà con fatturati zero, dopo un marzo già misero. La riapertura collocata lunedì 20 sembra una chimera irrealizzabile.

Quella per il 27 invece è una strada ragionevole e percorribile. Le ditte si attrezzano e aspettano l’ok alla fase 2 per richiamare gli addetti dalla cassa integrazione. C’è urgenza di produrre. Anche se poi il mondo è a macchia di leopardo, con molti Paesi compratori chiusi per Covid-19.

Luca Serafini