Arezzo, l'addio a Miro Ghinelli: musica, Inter, viaggi. Il dolore del fratello sindaco

La musica classica e l’Inter. Il cinema e i viaggi. Chi conosceva bene Miro Ghinelli, ora ha la mente affollata di ricordi, di immagini, di suoni. Si è spento a 62 anni all’ospedale San Donato, all’una di notte, dopo una battaglia con la malattia, durata a lungo. Era il fratello minore dell’ingegner Alessandro Ghinelli, 67 anni, il sindaco della città.

E per il primo cittadino di Arezzo il giorno più triste, incorniciato nella sofferenza generale dell’emergenza Covid, che rende scarno ed essenziale l’ultimo saluto a Miro. Molto conosciuto in città e apprezzato per il tratto gentile, la sensibilità, gli interessi, i gusti, Miro Ghinelli era stato impiegato a Banca Etruria. La pensione, anziché permettergli di dare pieno sfogo alle sue passioni, gli ha riservato un percorso tormentato. Che il fratello Alessandro ha seguito passo passo, tra miglioramenti e ricadute, fino all’ultimo respiro. Figli dell’avvocato Oreste Ghinelli, figura di riferimento della destra aretina, e della professoressa Maddalena Germano, Alessandro classe 1952, Miro classe 1957, avevano intrapreso percorsi diversi. Le loro visioni del mondo e anche della politica non erano sovrapponibili.

Legatissimi, si volevano un bene dell’anima. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ieri il sindaco non ha tenuto il consueto videomessaggio per informare i cittadini sulle dinamiche della pandemia, dare consigli e raccomandazioni. Stretti intorno a lui i colleghi di giunta, amici, professionisti, cittadini. Un abbraccio non fisico, date le circostanze, ma autentico e caloroso. Il dottor Luciano Ralli, destinato a rivestire il ruolo di sfidante alle elezioni, quando ci saranno, è stato tra i primi a formulare parole di cordoglio.

“La politica talvolta ci fa perdere di vista ciò che è veramente importante e che conta nella vita. Poi c'è la morte che ci riporta alla ragione”, scrive il capogruppo del Pd. “Quando a lasciarci è un fratello minore, costretto a combattere per troppi anni con la malattia, penso che il dolore non sia descrivibile. Ad Alessandro Ghinelli ho espresso le mie condoglianze e quelle del gruppo consiliare, nella consapevolezza che in questi momenti, resi ancora più pesanti dalla responsabilità che gravano non solo sull'uomo ma anche sul Sindaco, non ci siano parole che possano rendere meno acuto il dolore se non la memoria di un fratello, Miro, che ha lasciato il ricordo di una persona dolce e coraggiosa in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo”.

Conosceva la musica come pochi. Ha scritto anche per questo giornale, con competenza. Ha esplorato il mondo fin quando ha potuto. Molti lo piangono. Messaggi dal presidente del Consiglio comunale Alessio Mattesini, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Fraternita dei Laici. Il direttore generale dell’Asl, Antonio D’Urso: “Sono vicino ad Alessandro, con cui c’è una forte sintonia personale oltre che istituzionale”. Al sindaco Ghinelli, al figlio Lorenzo, molto legato allo zio Miro, e a tutta la famiglia, condoglianze da parte del Corriere di Arezzo.

Lu.Se.