Arezzo, uccise l'amica a colpi di spranga, Ferrini dal carcere: "Processatemi, no al rinvio per Covid"

“Processatemi subito, non voglio che l’udienza sia rinviata per l'emergenza Coronavirus”. Federico Ferrini ha formalmente chiesto al tribunale di Arezzo che l’udienza fissata per il 30 aprile venga celebrata. L’uomo, reo confesso dell’omicidio di Maria Venancio De Sousa, è rinchiuso da inizio settembre nel carcere di Arezzo. Fu la squadra mobile a incastrare il 37enne commerciante ambulante di prodotti tipici del Casentino. E lui crollò davanti agli elementi raccolti dagli inquirenti.

A fine agosto ebbe una violenta lite con la brasiliana sessantenne con la quale aveva avuto una relazione. E la colpì alla testa con una sbarra di ferro, per poi legarla per il collo al letto dell’appartamento dove la donna riceveva uomini a pagamento. Per il 30 aprile è fissato il processo con rito abbreviato. Ferrini è accusato di omicidio volontario senza premeditazione né aggravanti.

L’attività giudiziaria in tutta Italia è ferma almeno fino all’11 di maggio. Ma per casi gravi e con detenuti, come questo, se richiesto dall'imputato le udienze si celebrano. In modo fisico o da remoto in videoconferenza questo è da vedere.

E’ stato l’avvocato Gionata Giannini, difensore dell’arrestato, a chiedere che tutto abbia corso. Ne hanno preso atto l’ufficio del gip di Arezzo, il pm Chiara Pistolesi e le parti civili, i familiari della vittima, rappresentati dagli avvocati Alessandro Calussi, Davide Scarabicchi e Riccardo Lelli. L'avvocato difensore Giannini riferisce che il suo assistito vuol definire senza rinvii la sua vicenda, dopo aver confessato e collaborato, pronto a pagare per ciò che ha commesso.

Il rito abbreviato consente la riduzione della pena di un terzo. In carcere l'imprenditore agricolo è capo cuoco, mettendo a frutto la sua esperienza nel settore della preparazione di prodotti alimentari.

Nell'udienza davanti al giudice Giulia Soldini, sarà ammessa la richiesta di rito abbreviato e si costituiranno le parti civili, sorelle, figlia e marito della vittima. La sentenza probabilmente arriverà in una data successiva.

Non si è mai capito bene cosa fece scattare la molla omicida in Ferrini, che attese il momento in cui la donna era rimasta sola nell'appartamento di via Della Robbia, zona Santa Maria delle Grazie, si fece aprire e dopo la burrascosa lite uccise la donna, trovata l'indomani dai vigili del fuoco. Ferrini nella sua confessione ha detto che lei lo ricattava: avrebbe rivelato le sue frequentazioni con prostitute se non le avesse dato del denaro. Ma su questo la procura ha sempre avuto dubbi.

