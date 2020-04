Arezzo, Cgil in lutto per la morte di Omero Bronzi, figura simbolo del sindacato in Valdarno

E' morto Omero Bronzi, figura simbolo del sindacato in Valdarno. Era la Cgil di Terranuova Bracciolini.

Omero Bronzi, 90 anni, aveva visto e fatto la storia della Cgil in Valdarno. Nato proprio a Terranuova, aveva iniziato presto a lavorare in una vetreria di San Giovanni Valdarno. Iscritto da sempre alla Cgil, aveva militato prima nella federazione di categoria e poi nel Sindacato pensionati, nello Spi. Ogni giorno, ogni mese dell'anno.

"Omero arrivava in Camera del lavoro alle 7 di mattina e andava via la sera tardi - ricorda Giancarlo Gambineri, Segretario provinciale dello Spi Cgil. Quando entravi nella sede di Terranuova lo vedevi con il suo sorriso e ascoltavi la sua voce roca. Era un punto di riferimento insostituibile".

Alessandro Mugnai, Segretario provinciale della Cgil: "quando ho iniziato la mia attività sindacale in Valdarno, lui era lì. Era già allora una vera istituzione per la Cgil ma non solo per noi. Non c'era stata battaglia sindacale o politica in questa vallata che non lo avesse visto protagonista. Aveva lottato per i diritti di tutti. Anche per questo - ed è uno degli ultimi ricordi che ho di lui - rimase sconvolto quando nel dicembre 2017 ci furono atti di vandalismo contro la "sua" Camera del lavoro: per lui si trattò di un atto non solo ingiustificabile ma anche incomprensibile".

Spi e Cgil porgono le loro condoglianze alla famiglia. "Ci dispiace che in questo momento non siamo potuti essere presenti nemmeno ai funerali per le restrizioni legate al Covid 19 ma non solo ricorderemo Omero ma faremo in modo che nessuno si dimentichi di lui: già lo scorso anno lo premiammo alla festa del 1 maggio quale dirigente storico della Cgil provinciale. Conserveremo la sua memoria".