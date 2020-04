Arezzo, Coronavirus: giaccone di Maurizio Sarri e maglia di Dino Zoff diventano buoni spesa

Mette all'asta su fracebook i suoi cimeli sportivi, raccolti in venti anni di collezionismo, e destina i fondi raccolti a favore di chi si trova in difficoltà per la crisi del Coronavirus. L'iniziativa, a Castiglion Fiorentino, è di Dimitri Pasqui, non nuovo a queste imprese, che solo pochi mesi fa fece realizzare delle magliette celebrative dei cento anni della Castiglionese e le mise in vendita per raccogliere fondi a favore di una associazione che si occupa di ragazzi con disabilità.

Questa volta il vulcanico Dimitri ha raccolto 2.100 euro. Li ha messi insieme nel corso di due aste on line sul suo profilo facebook, offrendo ai generosi appassionati oggetti suoi e di altri amici che hanno aderito. Sono “stati battuti” una maglietta di Dino Zoff degli anni ’70, un pallone celebrativo dei 60 anni della Lega Pro, un giaccone di Maurizio Sarri di quando sedeva sulla panchina dell'Arezzo, una tuta di Walter Zenga donatagli da Stefano Cusin quando i due erano nei paesi arabi, magliette di giocatori amaranto e altri cimeli.

Un po' di soldi sono stati destinati da Dimitri per acquistare buoni spesa presso un negozio di alimentari, che poi provvederà a piazzarli direttamente. “Continueremo a spenderli fino all'ultimo euro regalando buoni spesa a chi ha bisogno – ci dice Dimitri – o pagando le bollette di chi non ce la farà. Quando saranno finiti ci faremo venire in mente qualche altra iniziativa”.

Piero Rossi