Arezzo, operatrice di una rsa positiva al Covid 19 denuncia: "Ritardi nei tamponi, tutti a rischio"

Un'operatrice che lavora in una Rsa dell’Aretino ha scoperto di essere positiva al Covid 19. “E’ successo la scorsa settimana”, racconta la donna. “Da lì è come se mi fosse caduto il mondo addosso non tanto per me quanto per la mia famiglia che per fortuna proprio ieri ha avuto l’esito dei tamponi e sono tutti negativi”. A rendere tutto più difficile: “il ritardo nei risultati. Dobbiamo aspettare tanto tempo e la gente continua ad andare a lavorare mettendo tutti a rischio”. L’operatrice parla di un ritardo “perché, forse, i tamponi sono stati appaltati ad una ditta esterna - dice - per questo dobbiamo aspettare più del dovuto”. L’operatrice è stata sottoposta a tampone mercoledì 8 aprile “e ho avuto il risultato martedì 14 quando so, per certo, che ci vogliono poche ore per avere la risposta”. Le sue condizioni, per fortuna, sono buone “faccio solo un po’ di fatica nel parlare e adesso aspetto il secondo tampone”. Ma non sa quando le verrà fatto. “Nel frattempo mi sono isolata dal resto della mia famiglia, anche se non è facile, visto che ho anche un figlio”. Per fortuna i genitori hanno avuto la notizia di essere negativi. “E’ passata una settimana dalla mia positività. Magari sono guarita. Solo che ho bisogno di un altro riscontro. La situazione che sto attraversando è già difficile, speriamo non lo diventi di più”.Sulla questione è intervenuto il direttore generale della Asl, Antonio D’Urso: “In questo momento l’azienda e l’operatore che lavora per noi a Calenzano (l’azienda con la quale la Asl aveva firmato una convenzione ndr) sta leggendo i tamponi effettuati ieri (venerdì ndr). Quindi la questione dell’arretrato nella lettura dei tamponi con oggi (ieri ndr), è terminata. I tamponi letti soltanto il 15-20 per cento dei casi ha un esito positivo. Nella gran parte dei casi ha un esito negativo”. “I soggetti con tampone positivo - spiega D’Urso - vengono immediatamente avvisati dal dipartimento di prevenzione. E’ vero anche che i soggetti con tampone negativo negativo a tutt’oggi non hanno il risultato nel tampone. L’azienda è fortemente impegnata per garantire a questi cittadini di avere l’esito del tampone. Credo che ciò sia possibile dalla fine della prossima settimana e i risultati dei tamponi saranno leggibili sul fascicolo sanitario elettronico. Invero già chi effettua il tampone all’ospedale di Arezzo troveranno il risultato sul fascicolo sanitario. Così non è per quelli fatti a Calenzano”.