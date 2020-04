Arezzo, l'ex corridore Daniele Bennati al Giro d'Italia Virtual. "Quarantena tra rulli e calcio in giardino"

Si suda tanto, ma si resta sempre lì. Però con la bici sopra i rulli si può fare anche il Giro d’Italia. Quello Virtual. In gara c’è anche Daniele Bennati, il campione che ha lasciato il ciclismo una manciata di mesi fa. Prima che il Coronavirus travolgesse tutto, compreso lo sport.

“Partecipo con le ‘vecchie glorie’ ma salto la prima tappa, per un problema tecnico ai rulli”, dice Bennati dalla sua quarantena aretina. “Come la trascorro? Direi senza problemi, visto che ho lasciato il professionismo e quindi posso godermi la famiglia e la casa, dove prima potevo stare molto poco perché ero sempre in viaggio. Mi tengo in forma giocando con mio figlio a calcio nello spazio che fortunatamente abbiamo a casa. Alimentazione giusta e per tenermi in forma ho anche una palestra attrezzata dove posso svolgere senza assilli tutti gli allenamenti che voglio. Ma immagino i problemi dei miei ex colleghi in questo difficile periodo...”

La gamba di Bennati, detto il Pantera, è ancora tonica. Il fisico uguale a sempre, il sorriso come quello sfoderato sotto l’Arco di Trionfo nella mitica tappa vinta al Tour. In sella alla Wilier poggiata sui rulli interattivi, Daniele Bennati affronterà sequenze impegnative di alcune delle tappe più belle del Giro che, a dio piacendo, sarà corso a ottobre. Si tratta di distanze tra i 15 e i 30 km nelle quali il simulatore aumenterà l’inerzia (fatica) riproducendo le pendenze reali della strada. Davanti agli occhi, nel monitor, la riproduzione della carreggiata. Si cimentano nel Giro Virtual professionisti e amatori. Anche il ct della Nazionale di ciclismo, Davide Cassani. Le tappe che attendono il Pantera e gli altri sono quella di Cesenatico (9 Colli), di Udine - San Daniele del Friuli; Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio; Pinzolo - Laghi di Cancano; Alba - Sestriere; Cernusco sul Naviglio- Milano. Classe, stile e potenza hanno fatto brillare Daniele Bennati nel firmamento delle due ruote.

Il passato è pieno di ricordi e soddisfazioni. “Ora sono un cittadino come tutti gli altri”, si schernisce il corridore di Castiglion Fiorentino residente ad Arezzo, emblema dello sport pulito e leale. Il lungo periodo delle restrizioni per Bennati dunque non è una sofferenza particolare. Riesce a fare a meno delle uscite con l’amata bici e anche delle partite di calcio con gli amici che tanto gli piacciono. Ha pure incrociato le scarpette con l’amico collega Rinaldo Nocentini. I rulli, o in palestra o all’aperto in giardino sono una valida alternativa. “Allentare le restrizioni e consentire a chi fa attività motoria di praticarla anche oltre i 200 metri da casa? Certo, sembrerebbe ragionevole, se uno è da solo, in sicurezza. Ma non ho competenze e rispetto il decreto”. Ci sarà occasione per tornare sui pedali in giro. Intanto c’è il Giro. Virtual. E resta nel cassetto il raduno di assi delle due ruote che si doveva tenere a Castiglion Fiorentino per l’addio al ciclismo del Pantera.

Luca Serafini