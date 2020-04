Arezzo, Coronavirus: Saima crea porte anti contagio per banche e poste, indicano temperatura e distanze

I varchi prodotti da Saima fino a ieri dovevano individuare banditi e terroristi, oppure furbetti che non pagano il biglietto. Adesso invece banche, uffici postali, aeroporti e poco alla volta tutti i luoghi pubblici, hanno bisogno di tornelli di accesso che indichino due informazioni fondamentali per l’emergenza Coronavirus: la temperatura delle persone che entrano e la distanza tra l’una e l’altra, cioè la densità di presenze in rapporto agli spazi per garantire il famoso metro, o un metro e 80 centimetri di separazione tra un individuo e l’altro.

L’azienda di Arezzo (Indicatore) sta lavorando da settimane a questi prodotti “anti contagio” richiesti dal mercato. Una evoluzione delle bussole anti rapina già installate in molti luoghi, in Italia e all’estero, che ora vanno adeguate alle mutate necessità. Ancora pochi giorni, si apprende dalla holding aretina, e Saima sarà pronta con i nuovissimi sistemi di controllo, di rilevamento e di sicurezza, in grado di scannerizzare in tempo reale con specifici sensori chi sta per accedere ad un luogo pubblico. L’obiettivo è stoppare in tempo persone positive al Covid-19 e assicurare il distanziamento sociale.

I dati rilevati dalle macchine posizionate agli ingressi, compariranno su tablet, fornendo agli operatori dell’ufficio gli elementi per tutte le decisioni del caso da prendere: se autorizzare o meno l’ingresso e con quale frequenza consentire gli accessi.

Saima, nata nel 1977 come società di produzione di macchine agricole, è cresciuta e si è strutturata in due divisioni: quella delle cabine per inverniciatura di carrozzerie, e quella appunto degli accessi di sicurezza. I soci titolari sono Rinaldo Rinaldi, Paolo Moretti e Paolo Scoscini. Il lockdown non ha fermato l’attività di progettazione, produzione e assistenza in tutti e due i versanti.

Su quello della sicurezza, Saima è famosa per le sue porte intelligenti collocate in aeroporti, metropolitane, stadi (anche Wembley), banche, palazzi d’affari, uffici e mezzi pubblici (come quelli di Tiemme). Tornelli, bussole, porte anche di impatto visivo gradevole, consentono di regolare i flussi e di bloccare malintenzionati. Ora, pur mantenendo quelle esigenze classiche, il dispositivo anti rapina, se ne sono aggiunte di nuove e incalzanti, come il contingentamento degli accessi e l’individuazione dei soggetti potenzialmente positivi. Saima, che complessivamente a circa duecento dipendenti, ha messo al lavoro i suoi sviluppatori di sistemi innovativi e sta per dare la sua riposta al mercato. Molti degli addetti lavorano in smart working, altri sono regolarmente in fabbrica.

Luca Serafini